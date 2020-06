Lola Ortiz desvela su romance con una exnovia de Nagore Robles

Lola Ortiz sorprendió a sus seguidores con una noticia que nadie se esperaba. La exconcursante de Supervivientes y Mujeres, hombres y viceversa sale desde hace tiempo con Vanesa Klein, más conocida como LeKlein, aspirante a representar a España en Eurovisión en 2017, un puesto que finalmente fue para Manel Navarro. La canaria desveló el noviazgo en su canal de Mtmad y aseguró que se siente "como una niña de 15 años en plena adolescencia".

"He conocido a una persona maravillosa y llevamos varios meses de relación, pero he querido ser prudente y no lo quería contar hasta que esto tuviera un poquito de contundencia", dijo. Lola confesó que se conocieron en diciembre en el local donde Vanesa canta y las presentó su amiga Amor Romeira. "A los días le escribí un mensaje y no me contestó, pero antes de la cuarentena me llegó un mensaje y empezamos a hablar y coger confianza. Nos empezamos a gustar mucho porque tenemos muchas cosas en común", aseguró.

Lola confirmó así que es bisexual, algo de lo que nunca ha hablado abiertamente. "Siempre me he enamorado de hombres pero como he cambiado y he quitado esos límites que yo misma me ponía, quizás cabía la posibilidad de conocer a una mujer". "Nos entendemos mucho más de lo que me he podido entender con un hombre en muchos aspectos. Aparte tiene esa parte de amiga y puedo contarle todo sin sentirme juzgada", aseguró.

Vanesa Klein fue novia de Nagore Robles hace 10 años. Fue en 2010 cuando Kiko Hernández desveló que la cantante y la colaboradora de televisión llevaban dos meses saliendo. Aquello no duró mucho ya que un año después, Klein llamó a Sálvame para hablar de su ruptura con Nagore y dejar claro que su relación no se había terminado "por terceras personas" y que la aparición de Sofía Cristo en su vida no había tenido nada que ver porque lo suyo "estaba acabado de antes".