Toñi Moreno vuelve a enamorarse dos años después de su ruptura con Rosana

Toñi Moreno está disfrutando del momento más feliz y tierno de su vida. La presentadora sopló 47 velas el pasado 7 de junio junto a su hija Lola a quien dedicó todo su amor: "Mi mejor regalo de cumpleaños", escribió junto a una fotografía de la manita su bebé publicada en las redes sociales.

La feliz mamá celebró su gran día con un agradable paseo cerca de su casa de Madrid, donde ha pasado las semanas de cuarentena. Durante el recorrido, no faltaron los besos y los abrazos a su pequeña.

Se trata del cumpleaños más especial de la gaditana, tal y como ella misma ha confesado: "He llegado a los 47 años y, además del vértigo, tengo una juventud renovada. Me queda tanto por aprender, emprender, construir, amar, compartir. Son verbos que me encantan. Lo mejor siempre está por llegar. Gracias por vuestras felicitaciones, os quiero".

Además, Toñi vive estos meses de maternidad con mucha emoción ya que le ha dado una nueva oportunidad al amor, según publica la revista Hoy Corazón. Por el momento no se conoce la identidad de su nueva pareja, pero su círculo más cercano asegura que la presentadora "vive su momento más dulce".

Toñi rehace su vida después del batacazo sentimental que supuso la ruptura de su relación con Rosana. La presentadora había puesto todas sus ilusiones en esta relación. Sin embargo, la supuesta falta de compromiso de la artista habría dinamitado su amor.