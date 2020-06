Anabel Pantoja abandona 'Sálvame' tras un grave insulto de Kiko Matamoros

El directo de Instagram que Anabel Pantoja protagonizó hace unos días sigue persiguiendo a la colaboradora. La sobrina de Isabel Pantoja aparecía en las imágenes "muy perjudicada" después de unas horas de fiesta con su novio y unos amigos. Aunque Omar Sánchez, su pareja, insistía para que dejase el móvil, no lo consiguió. Unas "bochornosas" imágenes que, tal y como confesó la propia protagonista este miércoles en Sálvame, le valió una monumental bronca por parte de su tía.

"Me mandó un audio de más de siete minutos. Actuó como una madre, diciéndome las cosas claras, por dónde tenía que ir", comentó sobre las palabras de Isabel Pantoja que también le recordó lo orgullosa que estaba de ella "por todo lo que ha conseguido: "Me dijo que no la cagara por este tipo de actitudes. Después de ver las imágenes me dijo que no me quiere ver jamás en la vida así, que si me ve así me coge".

Además de su tía, Anabel también recibió una fuerte reprimenda por parte de su madre, ya que piensa que también puede afectar a su imagen: "Lo primero que hizo mi familia fue llamarme y preguntarme cómo estaba y después de eso ya vino la caña".

Este miércoles la colaboradora también tuvo un fuerte encontronazo con su compañero Kiko Matamoros cuando éste recordó un polémico capítulo de su tía y Maite Zaldívar. Anabel recriminó a Kiko sus palabras y le respondió con un insulto en inglés, aunque se equivocó y en lugar de llamarle "pig (cerdo)", le llamó "pink (rosa)". Una equivocación que desató las burlas de sus compañeros.

Matamoros decidió devolver el insulto a la colaboradora llamándola "pedazo de cerda" lo que desembocó en una monumental bronca que terminó con Anabel fuera del plató: "Deja de hablar de mi tía. Si vamos a hablar de delitos hay que tener las espaldas limpias, es algo que se pasó se cumplió", dijo la colaboradora mientras se levantaba de su silla y abandonaba su puesto de trabajo.