Ya han pasado dos semanas desde que el Alessandro Lequio se reincorporase a su puesto de trabajo después del triste fallecimiento de su hijo Álex. El italiano regresó a Telecinco días después del trágico suceso con el apoyo de todos su compañeros: "Te damos la bienvenida con especial cariño, porque la vida sigue y uno tiene que ir incorporándose paulatinamente a la normalidad", dijo Joaquín Prat. Por su parte, Ana Rosa Quintana también le dedicó unas palabras a su colaborador y le expresó todo su apoyo en estos momentos tan complicados: "Sabemos que es un esfuerzo enorme el que estás haciendo, pero también hay que salir un poco".

El tertuliano ha vuelto con más fuerza que nunca y con ganas de mostrar su versión más sincera y "canalla" a la hora de abordar los temas más controvertidos que se tratan en el programa. Algo que ha provocado su primera bronca con la presentadora durante el debate sobre la victoria de Jorge Pérez en Supervivientes. El guardia civil se consagró como vencedor de los 200.000 euros en una edición en la que no destacó por protagonizar ninguna polémica.

En un momento de la conversación, Alessandro defendió al coronel Diego Pérez de los Cobos y su labor dentro de la Guardia Civil asegurando que la victoria del superviviente fue un agradecimiento de los españoles a la Benemérita. Tras estas declaraciones, el italiano estalló asegurando que "de la misma manera que unos odian a los fachas, yo odio a los comunistas": "Es exactamente lo mismo. Es más, ellos tienen la suerte de tener una maquinaria propagandística que es infinitamente mejor que la de la derecha, porque ellos han matado más y mejor", defendió.

Ana Rosa no tardó en saltar y abroncar a Lequio: "Odio es una palabra muy fea". La presentadora le recordó que había comenzado el programa con un monólogo en el que defendía la concordia y rechazaba el lenguaje "guerracilista". "Hoy he empezado diciendo que me parece un horror ese lenguaje. No lo voy a consentir. Ni fachas, ni rojos. Que cada uno piense o defienda lo que le dé la gana respetando a los demás".