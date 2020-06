Jesús Molinero estalla contra Elena Rodríguez y amenaza con soltar "una bomba"

"Elena tiene tanto que callar". Son las (furiosas) palabras de Jesús Molinero, el padre de Adara y ex de Elena Rodríguez, que a su regreso de Honduras está a punto de ver cómo se abre la caja familiar de Pandora.

Todo ha surgido a raíz de la intensa entrevista de Elena en la que cuenta cómo cogió "miedo" al padre de sus hijos, y cómo tuvo que escapar de una relación que todavía le acarrea consecuencias. Jesús no puede creer sus palabras y tampoco que sus hijos, que están ganando "dinero sucio" en la televisión, no hayan salido en su defensa.

Naturalmente, éste ha reaccionado a esas duras acusaciones de Elena, quejándose en Sálvame vía telefónica de la "bajeza" de su ex, Elena Rodríguez. La acusa de mentir ("No ha dicho ni una p*** verdad") y amenaza a su ex con que, si sigue por ese camino, contará la verdad que Elena está callando.

Admite, eso sí, que estuvo sin pasar la pensión a sus hijos durante "un año", pero a la vez pide a Elena que cuente las razones verdaderas de que eso pasase: "Porque eso es lo que se calla, lo gordo, si te digo por qué estalla la bomba". "Yo sí tengo pruebas de por qué no pasaba esa pensión", asegura sobre la realidad del tema.

Eso sí, amenaza a su ex con una pregunta: ¿cómo ha pagado su casa siendo mileurista? Se refiere a un piso valorado en "400.000 o 450.000 euros". "Elena tiene tanto que callar..."

"¿Qué persona como es ella, que lo ha pasado tan mal, separada, que la pobre no ha parado de trabajar, tiene un piso pagado ya siendo mileurista?", dice Jesús, que apunta directamente de todo a la otra pareja de Elena: "Ese señor tendrá una denuncia que salió absuelto porque Elena se puso en mi contra. Ahora este señor debería denunciarla también".