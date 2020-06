Sonsoles Ónega, víctima de un timo en plena calle: "¡Me sacaron dinero y todo!"

Sonsóles Ónega, presentadora de Ya es mediodía, contó un suceso en su programa que dejó intrigados a los espectadores de Telecinco. Tras hablar sobre el intento de robo que sufrió este miércoles el exalcalde de Madrid Álvarez del Manzano cuando paseaba por el barrio de Puerta de Hierro, la periodista hizo una reflexión sobre la complicada situación que se está viviendo en las calles de nuestro país: "Se están poniendo imposibles", aseguró para después confesar que ella misma ha sido víctima de un timo en plena calle durante los últimos días.

"El otro día me pasó una cosa tremenda en la calle. De un timo. Ya lo contaré porque no tengo tiempo", comenzó narrando la periodista. "¿Te intentaron timar? ¿A ti?", preguntó la periodista Ana Terradillos. "¡Que me sacaron dinero y todo! Es que es muy largo, pero ya os lo contaré", añadió la presentadora que no quiso profundizar en el suceso aunque sus compañeros se quedaron con ganas de conocer la historia con mayor profundidad.

Ónega le restó importancia y prometió contarlo en otro momento, simplemente quiso "dar su punto de vista" acerca de cómo los robos han aumentado a raíz de la complicada situación económica que atraviesa nuestro país.