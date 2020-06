Un rayo fulmina a Sharon Stone mientras planchaba

La actriz se encontraba tranquilamente en su casa planchando como una más, cuando de repente mientras llenaba la plancha de agua para continuar con la ropa que le quedaba, un rayo entró en su casa y la dejó inconsciente.

"Estaba en casa llenando la plancha con agua, con la mano apoyada en el grifo cuando de pronto un rayo cayó en el pozo y la electricidad circuló por el agua hasta que llegó al grifo de la cocina, causando una gran explosión que me desplazó hasta la nevera y caí al suelo", explicó la actriz.

"La suerte que tuve es que mi madre lo vio todo y ella fue quien me auxilió dándome toques en la cara para que reaccionase, porque había perdido el conocimiento. Estaba tan alterada que no podía ni explicarlo con palabras".

"Menos mal, que me cogió y metió en el coche y me llevó al hospital, me hicieron un electrocardiograma, en el que se reflejaba que todavía había electricidad en mi cuerpo". Así lo contó.

Sharon Stone es una magnifica actriz, reconocida en todo el mundo al haber protagonizado películas como Instinto Básico, o Casino, entre otras muchas.

Un susto que será difícil de olvidar.