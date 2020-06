Susana Molina, Omar Montes y otras cien personas celebran una fiesta ilegal

Omar Montes acudió el pasado fin de semana una fiesta para celebrar el lanzamiento de su nuevo videoclip, y aunque la Comunidad de Madrid se encuentra en la fase 2 de la desescalda, acudieron más de 100 personas entre las que también se encontraba Susana Molina, ganadora de GH14 y famosa concursante de La isla de las tentaciones. Los asistentes no solo cometieron el error de acudir a una fiesta tan multitudinaria e ilegal (solo pueden reunirse 15 personas), sino que, además, dejaron constancia en sus redes sociales.

A raíz de la repercusión que tuvo la noticia adelantada por Socialité y de las críticas que han recibido los asistentes, el cantante grabó un vídeo para pedir disculpas. Asegura que le llamaron para presentar su nuevo tema y que "no sabía lo que me iba a encontrar allí". Según él, cuando vio que había demasiada gente, publicó un storie en su cuenta de Instagram y se marchó rápidamente.

Omar Montes, Susana Bicho, El Feroz y mas famosos en una fiesta ilegal. Gente como esta tira por el suelo los miles de fallecidos que han habido y todo el esfuerzo que han hecho sanitarios, policia, y la mayoría de españoles. REPUGNANTE ! pic.twitter.com/5xVIvS6OVv — Jorge Barranco (@JorgeRBarranco) June 13, 2020

El exnovio de Isa Pantoja aseguró que sabía que quedarse en esa fiesta era una irresponsabilidad y que por eso se marchó enseguida, pero sus seguidores creen que miente, ya que en vez de abandonar el lugar inmediatamente se dedicó a publicar vídeos en sus redes.

También Susana Molina ha pedido perdón por la insensatez, aunque ella lo ha hecho después de que la pillaran en uno de los vídeos de la fiesta, ya que ella no publicó nada en sus redes para evitar ser vista. "Grabé un videoclip que se estrenó el viernes y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí, de haberlo sabido no hubiera ido. Ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón, al igual que lo hice con mi familia y amigos porque así lo siento", escribió en sus redes sociales.