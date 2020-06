La carrera profesional de Belén Cuesta, a pesar de los tiempos que corren a consecuencia del terrible coronavirus, no puede ir mejor. Este año tan peculiar comenzó muy bien para la actriz al ganar un Goya a mejor actriz protagonista por La Trinchera infinita, sin olvidar el éxito por su interpretación en La Casa de Papel. Y ahora acaba de presentar la nueva campaña educacional de Támpax. "Esta campaña sirve para ayudar a las jóvenes a que aprendan de una manera correcta la colocación de los tampones. Me gusta protagonizar esta campaña, porque creo que es muy necesario y hay que romper ese tabú, y que se trate con toda naturalidad. A mí enseñó una prima que es ginecóloga".

La actriz está con muchas ganas de volver a trabajar. "No sé cómo se va a ir desarrollando, de momento hay algunos rodajes que se están pudiendo llevar a cabo pero hay otros que no. Hay que controlar el número de figurantes, el acercamiento de los personajes. A mí todo esto me pilló en La India, y tuve que regresar de un día para otro porque la situación se estaba poniendo muy fea. No tuve problemas para venir, aunque en el aeropuerto viví momentos duros. Todavía no he podido ir a Málaga a ver a mi familia, y es lo que mas deseo, como te puedes imaginar. Ahora ya he podido ver a mis amigos, salir a una terraza, e ir al bar de unos amigos a consumir. Afortunadamente toda la gente de mi alrededor está sana." De esa manera lo explicó.

Reconoce que esta pandemia que estamos padeciendo le ha cambiado la vida. "Estamos viviendo una pesadilla, y eso sí que nos afecta a todos. El Goya que conseguí no ha cambiado nada, lo que sí me ha dado es uno de los momentos mas felices de mi vida y una noche que no olvidaré. Pero a nivel de trabajo, no me llueven los contratos, sigue todo bastante igual".

La gente, según comentó, la reconoce más por Paquita Salas, aunque La trinchera infinita, ha sido una película muy vista, y en estos últimos meses de confinamiento más.