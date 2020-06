Cósima Ramírez: "El nuevo novio de mi madre tiene mejor pinta que Luismi"

Tras pasar estos meses de confinamiento en Palma de Mallorca, Cósima Ramírez ha regresado a Madrid con ganas de retomar la normalidad. Nada más llegar a su domicilio, la joven se encontraba en la calle con su madre, Agatha Ruiz de la Prada, protagonizando un encuentro de lo más frío después de más de tres meses sin verse, quizás a causa de la presencia de periodistas.

Tan colorida y original como de costumbre, la hija de Pedro J. Ramírez atendió a los periodistas amablemente antes de entrar en casa cargada de maletas. Cósima ha hablado no sólo del nuevo novio de su madre, Luis Gasset, sino también de su supuesta animadversión por Luis Miguel Rodríguez, el Chatarrero. Sonriente, asegura que incluso le cogió cariño "porque era muy buena persona, gracioso, simpático".

Cósima, eso sí, no sabía nada de que su madre va a ser colaboradora del programa de TVE Lazos de sangre. "¡Ah, pues aquí lo oigo! Aquí mismo lo oigo, seguro que lo hace genial. Me dais aquí la primicia".

Cósima asegura que se enteró de la relación de su madre con Luis Gasset por el ¡Hola! "La primicia no me la habéis dado. Me la ha dado el ¡Hola!". Y desvela que su madre, "en cuanto pudo fardar de esa portada y de novio guapo pues me llamó como una adolescente. Lo tengo que conocer y tiene buena pinta. La verdad es que tiene buena pinta". Y preguntada por si tiene "mejor pinta que el anterior", Cósima contesta: "Bueno, no se puede juzgar por las pintas, pero bien un poco mejor pinta".

Y, para que no haya malentendidos, matiza: "La verdad es que yo a Luis Miguel incluso le he cogido cariño, porque era muy buena persona y era gracioso, simpático, pero una persona muy distinta a mi madre".

Cósima Ramírez ha hablado también de cómo va la marca en estos tiempos difíciles: "Somos una marca que vibramos de los tiempos difíciles y yo creo que es cuando más se necesita color. Entre todos tenemos que reinventar también un poco la industria y ser un poco menos consumistas. Yo creo que es lo que nos enseña un poco esta crisis, es tener un poco más de criterio con lo que consumimos".