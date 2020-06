Desvelan lo que se habló en la cita que tuvieron Oriana y Fani antes de entrar en 'La casa fuerte'

La insoportable tensión entre Fani Carbajo y Oriana Marzoli ha marcado el punto de partida de La casa fuerte, el nuevo reality de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega. Las concursantes se convirtieron en las protagonistas de la segunda gala tras la monumental bronca que tuvo lugar durante un juego en el que ambas mujeres debían colocar el nombre de otro compañero bajo la foto de un animal. El enfrentamiento se desencadenó cuando Oriana escribió "Cristofer" debajo de un toro, haciendo referencia a la sonada infidelidad de Fani en La isla de las tentaciones.

Fani, totalmente fuera de sí, dedicó varios insultos a Oriana mientras que la venezolana continuaba bromeando sobre la infidelidad: "Porque no estoy en la calle… ¡Quiere dejar a mi novio en paz!", dijo Fani mientras levantaba la mano. "Los valores no los tienes tú que eres infiel, penosa", contestó su compañera que incluso arremetió contra el aspecto físico de ella y Cristofer: "Eres un monstruito andante y por eso estás con otro feo. Por eso te acostaste con Rubén, porque no te ibas a ver con un pibón como él nunca. Poligonera agresiva".

Un día después de la emisión de la discusión, el programa Sálvame ha descubierto que podría haber "cuestiones ocultas" detrás de las acciones de las protagonistas. Según desveló Kiko Hernández, todo lo que está pasando en La casa fuerte podría estar previamente acordado por ambas: "Me dice una persona que es muy amiga de Oriana y Estefanía, que hace dos semanas estaban en una terraza sentadas riéndose y planeando esto. ¿Quién es la víctima de todo esto? Cristofer".

El programa también habló sobre las palabras de Fani a Oriana, que durante la discusión la animó a decir frente a las cámaras a qué se dedicaba y cómo conseguía los bolsos caros de los presume. El periodista Miguel Frigenti aseguró que alguien cercano a la familia de Fani podría sentarse en un plató a hablar sobre este tema: "Estefanía es la menos indicada para jugar y hablar de estos temas. La relación con Cristofer que nos han intentado vender y el lavado de imagen que ha intentado hacer de su relación no me cuadra. Cristofer es el gran desconocido de esta relación, creo que ha sido un consentidor consciente de todo y creo que Estefanía lo va a tener muy complicado para salir limpia de esto".