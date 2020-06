Las confesiones más íntimas de Alejandra Rubio a Cristina Tárrega: “Soy muy loba”

La vida profesional y personal de Ajejandra Rubio ha dado un giro radical en los últimos meses. En el terreno personal, la hija de Terelu Campos ha estrenado un nuevo amor después de su ruptura con Álvaro Lobo y en lo laboral, se ha estrenado como copresentadora de Animales nocturnos, el nuevo late night de Telecinco presentado por Cristina Tárrega.

En el estreno del programa, Alejandra concedió una entrevista íntima en la que habló sobre su personalidad y el estado de su corazón: "Soy poco dulce. Soy muy loba, huelo de lejos, muy de lejos", dijo dejando impresionada a la presentadora. "Pero tu novio era el lobo, ¿no?", bromeó Tárrega. "Sí, los lobos siempre me han gustado. Pero un nombre no indica la personalidad de la persona", dijo, dejando muy claro que lo suyo con Álvaro Lobo está más que acabado.

La hija de Terelu Campos se autodefinió como "crápula" y "muy de la noche". Además, confirmó que ahora está "muy bien acompañada" de Tassio de la Vega, su nueva pareja: "Los abdominales tampoco me gustan mucho, me gusta una persona normal, no tiene por qué estar fibradito (...). Soy muy enamoradiza, me gustaría no serlo, pero lo soy".

Además, confirmó que su madre aún no conoce a Tassio, pero para tranquilizar a su chico ya le ha adelantado en privado que como suegra "es espectacular, la mejor suegra, sus yernos deben estar felices".