Mila Ximénez anuncia que padece cáncer de pulmón

Mila Ximénez anunció en la tarde del martes que padece cáncer de pulmón. Lo hizo en Sálvame, después de que Jorge Javier Vázquez adelantara con cara de preocupación que el programa daría una noticia complicada a las 20:00 horas, coincidiendo con la edición tomate. "Comunicaremos algo que nunca nos hubiera gustado ni deseado hacer público", dijo el presentador.

La colaboradora contó la fatal noticia al público y ante algunos de sus amigos y compañeros, que no estaban al tanto. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Mila desveló que acudió al médico por un extraño dolor en la espalda, pero el diagnóstico era claro: tiene un tumor en el pulmón.

"Estoy jodida, asustada. Me tienes que ayudar, Jorge", aseguró durante una conexión telefónica en directo. "Tenía muchísimos dolores en La última cena, me dolía muchísimo la espalda. Hablé con María Teresa Campos para hacerme una resonancia. Pensé que tenía un pinzamiento en la espalda. El diagnóstico es que tengo un tumor, un cáncer de pulmón. Me lo van a tratar. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hacer sesiones de quimioterapia e inmunoterapia", explicó mientras sus compañeros trataban de contener la emoción.

"Empiezo la semana que viene la quimio. No lo he contado porque necesitaba hablar antes con mi hija. No se lo podría contar hasta que mi médico me dijera qué nombre tenía y qué tratamiento iba a hacer. He pasado mucho miedo". Mila confesó que cuando le diagnosticaron la enfermedad, sintió pánico: "Tengo miedo a morir".

La colaboradora desveló que le costó contar la noticia ante la audiencia, pero también quiso mostrar optimismo. "Esta semana ya tengo una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas o si están localizadas. Son seis tratamientos cada seis semanas durante unos seis meses. Voy a intentar hacer vida normal, no quiero que me miren como a una persona enferma. Voy a ir fuerte y en septiembre me voy a incorporar", añadió. "Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir. No va a poder conmigo este puto bicho. He salido de cosas peores. El cáncer no va a poder conmigo".