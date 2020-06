Lucía Rivera: "Pude regresar de México de milagro"

Lucía Rivera ya ha podido retomar su trabajo una vez cumplido el confinamiento, en el que según comentó, lo pasó mal al sorprenderle el Covid-19 en México con su madre, Blanca Romero. "Volví de milagro, y aunque estaba con mi madre, la preocupación era por mi hermano que estaba en Asturias y queríamos estar con él".

La modelo ha presentado la nueva colección de bolsos de la firma Anekke. "Una vez en España tenía que viajar a Estocolmo y ya no fue posible, al igual que otros cuatro proyectos que ya no se pudieron realizar. La verdad es que me dolió mucho porque me apetecía mucho". Así lo declaró.

El confinamiento le ha servido para aprender a meditar, entre otras muchas cosas. "Es muy difícil, pero lo conseguí, también vi muchas series, aparte de hacer algo de trabajo por Face Time. Estoy muy volcada en mi trabajo como modelo, y por ahora la interpretación no me lo planteo a no ser que fuese un tema fuera serie como ser chica Almodóvar. De momento tengo trabajo aquí y es posible que haga algo en París, mucho más lejos me agobiaría por todo lo que está pasando y no me gustaría que me pillara sola en algún país muy lejano. Ahora me apetece descansar en verano y estar con mi familia y amigos, y ponerme morena".

Lucia dijo que su corazón está muy bien y que está libre, que no tiene nada con ningún modelo amigo suyo, tal y como se ha comentado. Tiene 21 años y no guarda luto por ninguna ruptura. Durante el confinamiento ha tenido mucho contacto con su padre, y afortunadamente todos están muy bien.