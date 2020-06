La marquesa viuda Esther Doña abandona por voluntad propia el palacio El Rincón

Hola se posiciona en el (supuesto) enfrentamiento entre Esther Doña y los hijos de su difunto marido. La revista publica varias fotos exclusivas de la marquesa viuda paseando cabizbaja y taciturna por los aledaños de su nueva residencia, su casa de Majadahonda, y explica, también en exclusiva, por qué no está en la casa en la que vivía con Carlos Falcó.

La revista aclara qué está pasando con la finca El Rincón, la joya de la familia, aunque con truco: sus muchas deudas. Según Hola, Doña permaneció en este palacete ubicado a las afueras de Madrid hasta que superó el coronavirus, enfermedad que acabó con la vida de su marido y que ella también contrajo.

Se ha publicado que tras la muerte de Falcó, se habían producido negociaciones "a cara de perro" para que la viuda abandonase la residencia. Hola lo desmiente: "A pesar de que vivía en El Ricón tal y como le corresponde por derecho, en régimen de usufructo, la marquesa viuda de Griñón (sic) decidió trasladar el umbral y cerrar esa puerta para intentar rehacer su vida".

La publicación fantasea con los motivos: "Quizá los recuerdos, la soledad, la nostalgia… pesaban demasiado". Pero aclara qué ha pasado en realidad (según sus fuentes, que son Esther Doña): "Se ha ido por voluntad propia, sin necesidad de realizar ningún tipo de negociación ni de alcanzar ningún acuerdo con los hijos de Carlos Falcó", leemos. Y niega que esté negociando cualquier tipo de compensación económica con los herederos. La revista incluso se pregunta cuál puede ser el motivo que ha llevado a los hijos del aristócrata a desprenderse de la propiedad, "una de sus posesiones más preciadas".

Esther, que, insiste Hola, "se ha ido por iniciativa propia", se ha llevado únicamente sus pertenencias y lo que más quiere, su perrita Chloé, regalo del marqués hace dos años.

Feliciano y Sandra, padres en Navidades

Hola lleva a portada la noticia de la futura paternidad de Feliciano López, que dará la bienvenida a su primer hijo a finales de año.

En el reportaje vemos al tenista con el pelo todavía más largo de lo habitual junto a su mujer, Sandra Gago, a la que, de momento, no se le nota nada el embarazo. Los dos acudieron a una terraza a tomar algo con unos amigos.

No hay declaraciones exclusivas ni posado. La pareja ha realizado diferentes entrevistas durante la pandemia, explicando que les ha servido para pasar más tiempo juntos o que la madre del deportista, enfermera de profesión, enfermó de coronavirus en su puesto de trabajo y ya está totalmente restablecida.

La baronesa explica la (su) verdad

Aunque se trate de temas serios como la cesión de su magnífica colección pictórica, Tita Thyssen siempre acaba dando explicaciones en una revista del colorín como es el Hola, y no en el New York Times. La baronesa habla enhttps://www.libertaddigital.com/cultura/arte/2020-06-12/el-thyssen-se-queda-sin-mata-mua-de-gauguin-y-otras-cuatro-obras-propiedad-de-carmen-cervera-1276659301/ la revista para explicar qué está pasando entre ella y el Gobierno. O los gobiernos, porque ha tenido problemas con todos.

Desde 1992 Carmen Cervera renueva cada año el préstamo de su colección al Estado español. Ahora, cuatro de sus cuadros han sido descolgados y sacados del país. Entre ellos, la joya de la corona, el "Mata Mua" de Gauguin. Una pintura que, asegura, no piensa vender: "Es el amor de mi vida. Es un cuadro que adoro y él tampoco se quiere separar de mí", argumenta como si de un hijo se tratara. Aunque de su hijo sí se ha separado muchas veces por diversos enfrentamientos.

Tita, consciente de que se trata de varias piezas relevantes de la exposición permanente del Thyssen, se las ha llevado para influir en las negociaciones con el Gobierno. Ella lo explica de otra manera: "No hay ninguno vendido, aunque podría venderse alguno y otros volver a España si finalmente alcanzamos un acuerdo".

Mientras, continúa con su perpetua queja: "Tuve que renunciar a todo para que la colección de mi marido esté en España, y después de haber prestado la colección gratuitamente todos estos años, me siento contra la pared". Y sugiere que ya no piensa dejarla más gratis: "Todos tenemos problemas".

Las penurias económicas de las que habla después son varias casas hipotecadas, una propiedad y dos residencias en Andorra y otra en Barcelona: "Me ha llevado a esto el haber renunciado a mi herencia para que el Museo Thyssen exista en Madrid". El resto de la entrevista es la narración del tira y afloja que mantiene con el ministerio de Cultura y sus amenazas eternas de llevarse fuera sus pinturas.

Pedro J. también es personaje de revista

No sólo Ágatha Ruiz de la Prada iba a pasear su felicidad por las páginas del papel cuché: su ex, Pedro J. Ramírez, que estos días ha tenido que sufrir las odiosas comparaciones con la nueva conquista de la diseñadora, no aparece en Hola, sino en Semana.

Ataviado con su sombrero panamá y de la mano de su mujer, Cruz Sánchez de Lara, el periodista se prodigó en arrumacos y sonrisas con su esposa, que con mascarilla recuerda mucho en su fisonomía a la marquesa viuda de Griñón.

Reunión de los Flores por Antonio David y Olga

Es cierto que saber qué puede hacerse en una fase u otra puede llegar a ser complicado. Pero lo de que viajar entre comunidades con diferente graduación no está permitido es fácil de entender. Sin embargo, vemos en Semana que Antonio David Flores, que ha pasado el confinamiento alejado de su familia para trabajar en Madrid, se ha desplazado a Málaga para reunirse con todos.

El motivo ha sido la celebración de su aniversario de boda con Olga, con la que se casó en 2009. Los Flores al completo, incluido el novio de Rocitín, aparecen caminando por la ciudad andaluza tras haber disfrutado de una comida junto al paseo marítimo. Y todos lucen la misma mascarilla: la que vende Olga en su tienda, que hay que promocionar la marca.

Según Diez Minutos, entre los proyectos profesionales que tiene sobre la mesa Rocío Flores figuran participar en nuevos realities, defender a su padre en Supervivientes si finalmente concursa, y una suculenta oferta para sentarse frente al pelotón de las preguntas del Deluxe.

Obregón se refugia en la religión

Todas las revistas incluyen imágenes de Ana Obregón en una de las pocas salidas que ha realizado desde que, hace ahora un mes, falleciera su hijo Álex víctima del cáncer.

En las fotos, vemos a la presentadora vestida de negro mientras visita una iglesia cercana a su domicilio junto a su hermana Celia. Su familia, que no la deja sola ni un minuto, ha querido quitar hierro a las publicaciones de Ana en Instagram en las que hace continuas referencias a su impaciencia por encontrarse con su hijo.

Cóctel de noticias

La "no boda" de Chenoa, nuevo invento del confinamiento. Como no ha podido celebrar su boda, evento cuya exclusiva seguramente había vendido a Hola, Chenoa posa para la revista vestida de blanco y protagonizando un reportaje exclusivo explicando que se da por casada.

El nuevo novio de Nieves Álvarez y sus hermanos son conocidos en su tierra como "los Kennedy valencianos", según Hola. Dice la revista que Manuel Broseta, el abogado de cincuenta y tres años que sale con la modelo, destaca por su brillante trayectoria profesional y sus vínculos con los negocios y la política.

Los futuros duques de Alba llamarán a su hija Rosario. La duquesa de Huéscar explica en Hola aunque sin posado ni fotos exclusivas que se trata de un nombre muy familiar: "Cayetana era María del Rosario, su madre era Rosario Silva y la anterior era Rosario Falcó, un personaje que nos encanta y fue buenísima para la Casa".

Hugo Sierra dice ahora que le habría gustado que el test de embarazo que le hicieron a Ivana Icardi en Supervivientes hubiera dado positivo. Lecturas entrevista a este controvertido personaje, que se portó fatal con la chica durante el concurso de Honduras, ha cambiado de opinión y explica que quiere volver a enamorarla. Todo ello sin camiseta..