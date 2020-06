Nueva pareja sorpresa: Maite Galdeano y José Labrador se comen a besos en 'La casa fuerte'

José Labrador siempre ha presumido de ser un conquistador y durante su participación en La casa fuerte está dando buena cuenta de ello. Durante la última gala del reality, Leticia Sabater confesó que se estaba empezando a ilusionar con su compañero y días después es Maite Galdeano la que ha confirmado que le gusta.

Aunque todo empezó como un juego entre la madre de Sofía Suescun y el exconcursante de Gandía Shore, la relación entre ellos se ha ido afianzando hasta que sus compañeros comienzan a sospechar que está ocurriendo algo entre ellos. Entre risas y bromas, la ya bautizada como "primera pareja del reality" se ha besado delante de las cámaras mientras simulaban una boda con el resto de concursantes.

"Voy a dejarme llevar y que fluya. Estoy muy tímida, hace 5 años que no pasa nada", dijo Maite Galdeano. "No tengo ningún problema en dejarme querer, si me dan amor, bienvenido sea", dijo Labrador por su parte.

Tras los besos, Maite y Labrador compartieron una cena romántica y hablaron abiertamente de sus sentimientos. "Me he hecho ilusiones contigo, los besos que me has dado me han parecido de verdad. El amor me da un poco de miedo", expresó Maite. "Me apetecía darte el beso, si no no te lo habría dado", respondió él. "Vamos a ver qué tal, vamos a tomarnos estos días con tranquilidad y que el futuro decida", le dijo Maite mientras él asentía.

El resto de habitantes de La casa fuerte no ha tardado en reaccionar. Mientras que Cristian, hijo de Maite, se ha mostrado encantado y ha pedido a Labrador que "haga feliz" a su madre, Oriana Marzoli ha criticado la actitud de sus compañeros: "Qué clase de broma de mal gusto es esta, que Labrador se preste a hacer semejantes chorradas me da vergüenza ajena. No lo entiendo, me he sentido un extraterrestre en esta casa".