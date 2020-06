Pablo Alborán se sincera: "Soy homosexual"

El cantante Pablo Alborán se ha abierto en canal en su perfil de Instagram para contar abiertamente que es homosexual. El malagueño, que nunca había hablado de su vida personal ni de sus relaciones, decidió dar un paso al frente después de años de rumores ahora que "el mundo nos está dejando noticias agridulces".

Alborán aprovechó un momento en el que "todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace felices y lo que no". "En muchas ocasiones nos olvidamos del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Desde el amor, me gustaría contaros algo muy personal", comienza el cantante en su mensaje.

"Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia... Cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual", asegura Alborán, al que nunca se le ha conocido relación estable. "Que no pasa nada, que la vida sigue igual".

"Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños", confesó.

Aunque Pablo Alborán reconoce que nunca ha tenido problemas en su entorno, sí cree que la homosexualidad le ha podido acarrear problemas a otros, por lo que con su mensaje espera ayudar a quien lo necesite. "Espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien, pero sobre todo lo hago por mí (...) Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo".

El intérprete seguirá centrándose en su música y dando lo mejor de sí mismo para sus fans. "Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. Os mando un abrazo muy fuerte y a vivir, que la vida se va", sentenció.