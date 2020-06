Danny Masterson ('Aquellos maravillosos 70'), detenido por violar supuestamente a tres mujeres

El actor estadounidense Danny Masterson, conocido por la comedia televisiva Aquellos maravillosos 70, fue arrestado el pasado miércoles acusado de haber violado a tres mujeres, según informó la Fiscalía del condado de Los Ángeles (EEUU). Según las autoridades, Masterson violó a una mujer de 23 años en 2001; y también a otras dos mujeres, de 28 y 23 años, a lo largo de 2003.

Si finalmente fuera condenado por estos cargos, el intérprete podría afrontar una pena de hasta 45 años de cárcel. Masterson defendió su inocencia en un comunicado firmado por su abogado Tom Mesereau y publicado por medios estadounidenses. "Estamos seguros de que será exonerado cuando todas las pruebas finalmente salgan a la luz y los testigos tengan la oportunidad de declarar", afirmó.

"Obviamente, el señor Masterson y su esposa están en completo shock considerando que estas acusaciones de hace casi veinte años de repente tengan como resultado que se presenten cargos, pero ellos y su familia se sienten reconfortados sabiendo que al final la verdad saldrá a la luz. La gente que conoce al señor Masterson conoce su carácter y sabe que las acusaciones son falsas", añadió.

Las acusaciones de delitos sexuales contra el actor se conocen al menos desde marzo de 2017, unos siete meses antes de que el escándalo sobre Harvey Weinstein y el movimiento #MeToo sacudieran Hollywood y revelaran numerosos casos de abusos y agresiones sexuales en la industria audiovisual estadounidense. Entonces se supo que la Policía de Los Ángeles le investigaba por tres presuntos casos de agresión sexual ocurridos presuntamente a comienzos de los años 2000.

El artista, que es miembro de la Iglesia de la Cienciología, negó entonces esas acusaciones y las relacionó con una polémica serie documental —Scientology and the Aftermath— de la actriz Leah Remini en contra de su culto. A finales de 2017, Netflix despidió a Masterson de la serie The Ranch por esas acusaciones.