Jorge Javier Vázquez acostumbra a darlo todo en su espacio semanal en la revista Lecturas. Esta vez arremete duramente contra el rey Juan Carlos después de que PP y PSOE hayan frenado la comisión de investigación por las comisiones del AVE a La Meca.

El presentador de Sálvame "no entiende" esta decisión porque "una sociedad democrática no avanza si no es capaz de revisar su historia". Jorge Javier considera que es un "tremendo error no examinar la conducta del Rey" emérito.

Recuerda el presentador la pandemia y cómo, pese al replanteamiento de prioridades que ha provocado, "todavía demos validez a términos como inviolabilidad. Nadie, por haber nacido en una determinada familia, debe vivir al margen de la ley".

Y más en el caso del rey Juan Carlos, del que ahora conocemos una "codicia" que "durante sus últimos años de reinado alcanzó cotas inimaginables".

Jorge Javier quiere saber si Juan Carlos "nos la estuvo pegando durante todos los años que ejerció", y si "esos reyes que idolatrábamos se reían de sus súbditos pegándose la vida padre entre el fulaneo y la caza de osos y elefantes".

"Con la pasta que ha almacenado, ya puede costearse un exilio 'Deluxe' rodeado de chatis que le rían las gracias", remata Jorge Javier.