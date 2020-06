Rocío Carrasco debuta en 'Lazos de sangre': sus sorprendentes declaraciones y su atrevido look

Este miércoles tuvo lugar el esperado regreso a la televisión de Rocío Carrasco. Desde la cancelación del programa de Telecinco Hable con ellas, en el que ejercía de copresentadora, la hija de Rocío Jurado no había vuelto a pisar un plató de televisión. Los últimos meses no han sido fáciles para ella al haber sido blanco de las críticas por su actitud hacia su hija, Rocío Flores, a raíz de su participación en Supervivientes.

Rocío volvió a TVE como tertuliana del programa Lazos de Sangre, que repasa la vida de algunos de los artistas y sagas familiares más conocidas de nuestro país. Lo hizo, como era de esperar, sin hacer mención alguna a sus dos hijos, Rocío y David, pero sí realizó declaraciones contundentes y de mucho peso que darán que hablar.

El primer programa de la tercera temporada del programa presentado por Boris Izaguirre se centró en la figura de Carmen Sevilla. Durante el repaso a la vida de la artista, Rocío habló sobre la decisión de Carmen de no tener más hijos para no frenar su vida profesional: "Fue una mujer adelantada a su tiempo. Si hoy le preguntan a cualquier madre trabajadora contestaría esto. Que le faltan horas para ver a sus hijos crecer", dijo.

Además, habló sobre el papel de su madre en su vida: "Si no tenía colegio ahí estaba la niña, donde tuviera que ir, siempre con ella". "Siempre está, todo el día, a cada minuto, por cada cosa que me pasa o que pienso o por un refrán que pueda decir, está. Me parezco en muchas cosas a mi madre, cada vez más. No en todo, la voz no la tengo. Pero sí, me acuerdo de ella, todos los días", confesó muy emocionada.

Otros de los aspectos que más llamó la atención de su debut fue el atrevido look con el que se presentó en el plató. Un chándal de la firma Puma, compuesto por una chaqueta estilo deportivo, con solapas de blazer y un pantalón a juego muy holgado. El tejido satinado en un color rojo brillante no pasó desapercibido. El look lo acompañó con unos espectaculares tacones. En su cabello lució sus rizos naturales y un rapado en los lados de la cabeza.