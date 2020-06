Antonio Carmona: "Estoy loco por subirme a un escenario"

Antonio Carmona ha vivido el confinamiento en familia en una casa que tiene con un terrenito, en Cádiz. Allí ha estado con su mujer, Mariola, y sus hijas. "Me imaginaba a la gente que ha tenido que compartir casas pequeñas, con poca luz, sin poder tomar el aire, y me entraba una pena tremenda. Mi casa siempre ha sido de puertas abiertas, para que vinieran mis amigos, y el no poder hacerlo ha sido muy triste. Ahora es el tiempo de las mascarillas, que las tengo de todos los colores, los guantes y el distanciamiento", ha contado.

El artista ha participado en un desayuno virtual organizado por la marca de coches Citroën. Carmona es embajador del C5 Aircross. "Para mí el encierro no ha supuesto ningún problema porque estoy acostumbrado a pasar muchas horas en mi estudio componiendo. Los días han sido productivos, aunque no sin dificultades. Tengo muchas cosas escritas de momentos que uno vive, en los que echas de menos cosas de tu vida, aunque como digo ha sido una situación muy extrema. Principalmente he escrito sobre los débiles y sensibles, qué somos y sobre la libertad. Me parece brutal lo que nos ha venido. He disfrutado mucho el poder estar con mi familia, aunque me ha faltado el poder ver a mi madre, ha sido muy duro", comentó.

De su futuro profesional, Carmona dijo sentirse motivado para seguir adelante con su carrera y ansioso por volver a la actividad. "La cultura es lo ultimo que se cuida, y estamos acostumbrados a ser los últimos de la fila. Yo estoy loco por subirme un escenario, por viajar, coger el coche y salir de aquí y de encontrarme con mi público, y ver como se les ilumina la cara cuando tocas tus canciones. Es lo mejor que te puede pasar". Algo que ocurrirá el próximo 31 de julio en Barcelona.