El nuevo enfado de José Manuel Parada con TVE (y cuando provocó que seguridad se lo llevara en unos premios)

La crónica rosa contó con Isabel González, Daniel Carande y Emilia Landaluce para pasar revista a todos los temas de la actualidad social. Incluyendo el enfado de José Manuel Parada con la que fue su antigua casa, TVE, a raíz del especial de Lazos de sangre dedicado a Carmen Sevilla.

Parada, que compartió Cine de barrio con la actriz durante un tiempo pero más tarde fue desalojado del programa, promocionó ilusionado en Instagram la emisión del programa, que repasaba la trayectoria vital y profesional de Carmen Sevilla. Pero he aquí que en el montaje final Parada solo apareció narrando el conflicto que vivió con la actriz por Cine de Barrio, cuando ella lo sustituyó al frente del programa.

Parada sostiene que habló de muchas más cosas, incluyendo los largos periodos en los que sí se llevaron bien, e incluso también cuando posteriormente ambos recondujeron su relación.

"Siento mucho que Lazos de sangre no pusiera ninguno de los buenos momentos y las anécdotas positivas que les conté de mi vida con Carmen Sevilla. Lamento que solo les interesase el tropezón que tuvimos por Cine de Barrio. Ni yo soy perfecto ni Carmen lo es pero hemos vivido juntos cosas preciosas como su cumpleaños en Venecia", cuenta Parada en Instagram.

"Nuestro crucero por Grecia y tantos y tantos momentos que siguen intactos en el archivo de TVE y en mi corazón. Me da mucha pena que solo me sacaran para recordar el único conflicto que tuvimos en nuestra vida, que lo tuvimos y muy gordo, pero Carmen y yo ya lo hablamos y lo resolvimos en su momento. No obstante sigo manteniendo que Carmen ademas de divina es humana, y en el programa de ayer se obviaron muchísimas cosas de esa faceta que toda la profesión conocemos".

¿Y cuáles son esas facetas "que toda la profesión" conoce? Para Carmen Sevilla, pese a su excelente trato humano y profesional, "lo de firmar contratos y acabar amistades era muy propio de ella", dijo el periodista Daniel Carande en esRadio sobre este lado de la actriz. Algo así —recordó— le pasó también a Marian Conde, que "también habló de una mano negra de una compañera que apuntaba a que era ella".

Federico Jiménez Losantos abundó en otra anécdota, pero esta vez de José Manuel Parada. Ocurrió en una gala de premios en Menorca, una gran cena celebrada en un hotel con más de doscientas personas donde se entregaban, entre otros premios, los micrófonos de oro de la radio. "Subió Parada y empezó a hablar avisando de que no iba a ser breve". Y efectivamente, no lo fue, hasta el punto de que "Luis del Olmo, horrorizado, y José Luis Barcelona no sabían qué hacer".

Finalmente, tuvo que venir seguridad a llevarse a José Manuel Parada del escenario, cosa que hicieron con él en brazos y agarrado al micrófono. "No hubo manera. Le dijeron que tenían que hablar otros y él contestó 'ya, pero yo tengo esta ocasión y he avisado que la iba a aprovechar'. Y seguridad se lo llevó en horizontal con el micrófono". Todo ello, advirtió Federico, coincidió con aquel conflictivo momento en el que Carmen Sevilla "robó" el programa a Parada.