Kiko Matamoros asegura que fue operado de urgencia tras ‘La última cena’

La salud de Kiko Matamoros ha vuelvo a resentirse durante los últimos días. Así lo ha asegurado el propio colaborador que confesó este jueves que tuvo que acudir a urgencias inmediatamente después de terminar el directo del viernes pasado de La última cena. Después de degustar la cena preparada por Kiko Hernández y Marta López, Matamoros se sintió indispuesto y tuvo que trasladarse a un centro hospitalario.

"Me comí el steak tartar que hiciste en La última cena y acabé en urgencias", aseguró. "Me operaron el lunes porque se me obstruyó el conducto biliar por un cálculo que salió de la vesícula", explicó Kiko. "Pero fue consecuencia del steak tartar". Entre risas, Matamoros volvió a hacer gala de su sentido del humor asegurando que se ha planteado demandar al programa: "No demandaría a Kiko Hernández. Demandaría al programa". Afortunadamente, la intervención fue muy bien y Matamoros se ha reincorporado al trabajo sin mayor problema.

No es la primera vez que Kiko Hernández pasa por el quirófano para ser intervenido de urgencia. Hace años que el tertuliano confesó que sufre un glaucoma en ambos ojos, enfermedad contra la que aún lucha y que le está restando visión con el paso del tiempo. Además, durante el verano de 2019, tuvo que ser intervenido de urgencia al detectarle varios tumores en la vejiga. Así lo confirmó él mismo en la revista Lecturas. Tras la intervención la biopsia reveló que se trataba de una tumoración benigna que habría devenido en cáncer de no haberse extirpado a tiempo.