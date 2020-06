Emiten unos impactantes audios que hundirán definitivamente a Kiko Jiménez

Sálvame emitió este jueves unos demoledores audios de Carmina, la madre de Kiko Jiménez, en los que para sorpresa de todos carga contra su propio hijo. En ellos se puede deducir que fueron grabados durante la participación de Jiménez en el GH VIP, así como durante su relación con Sofía Suescun.

"A veces es para cogerle y darle cuatro…", se le escucha decir Carmina que critica el juego de su hijo en el reality: "Está peor, no está siendo él. Quiere acapararlo todo, arriesgar mucho y está siendo muy peleón".

Según las grabaciones, Carmina cree que su hijo quería ser "protagonista" de todas las situaciones y no estaba siendo "del todo sincero": "Si le toca hacer la curva de la vida, veremos todas las mentiras que dice". Pero además de llamarle mentiroso, le tacha de "bocachancla", "subidito" y le ve "dándose aires de grandeza": "Kiko se da unos aires muy de subidito, y eso a mí no me gusta. ¡Sé más humilde!".

En los audios cuestiona también a su nuera, Sofía Suescun, y se queja de que su hijo solo hable de su novia: "Mira si le gusta hacer show que estaba todo el día alabando a Sofía. No se acuerda de su madre que le ha parido (…) Estará triki-triki muy a gusto todo el día y no querrá saber nada de nadie. Que le den por culo", llega a decir Carmina.