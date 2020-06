Durísima bronca de Jorge Javier a Belén Esteban tras osar sacar las vergüenzas de Pedro Sánchez y el coronavirus

El esperado regreso de Belén Esteban a los platós tras 102 días confinada en casa por el coronavirus ha culminado de manera agria e inesperada. Tanto que Jorge Javier Vázquez, ofendido por las declaraciones de la colaboradora, que "osó" disentir políticamente con él, ha decidido abandonar el plató y dejar el el Deluxe en manos de Lydia Lozano.

Todo vino a colación de las críticas al Gobierno de Belén Esteban, que molestaron a un Jorge Javier que lo consideró un "rollazo". Su compañero incluso se burló comparándolo con uno digno de "Carmen Lomana y Cristina Cifuentes". Hace semanas el presentador actuó de manera similar con Antonio Montero y su célebre programa de "rojos y maricones".

No obstante, fue cuando Belén sugirió que el presentador catalán no había vivido el drama del virus con la suficiente cercanía cuando todo se salió de madre. "Has dejado de ser la princesa del pueblo para convertirte en una Cayetana", dijo adscribiéndose a ciertas posiciones políticas. "El que toma los mandos con el estado de alarma es el presidente del Gobierno", respondió Belén sin dejarse pisar, tratando de justificar su posición.

Jorge Javier, que el mismo día publicó un duro alegato en Lecturas contra Isabel Díaz Ayuso por, precisamente, la gestión del Covid de la Comunidad de Madrid, estalló pidiendo a Belén que no le "diera lecciones". Llevó a la colaboradora al borde de las lágrimas.

"No me pongas en un lugar que no estoy", dijo elevando la voz a Belén, que previamente había recordado que su marido trabaja como enfermero y no ha podido pisar un plató por ser paciente de riesgo. No contento con eso, Jorge Javier rugió: "Tengo familia, a gente mayor y lo está pasando igual de mal que tú... No me pongas en esa misma mierda". El presentador se manifestó "harto del discursito de 'mis amigas van en metro'. ¿De qué te crees que trabajan mis hermanas?". Las lágrimas asomaban en el rostro de Belén Esteban mientras Lydia Lozano trataba sin éxito de poner paz.

"No voy a consentir que vengas a darme lecciones "; dijo calificando de "rollo barato" las palabras de Belén. "Tú no lo has vivido de manera única. Hay gente que ha sufrido muchísimo más que tú", dijo muy ofendido, exigiendo a Belén que no le diera "lecciones absolutamente de nada" y dejando el programa en manos de Lydia Lozano antes de marcharse.