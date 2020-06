Los amores secretos de Leticia Sabater: empresarios, políticos y un famoso humorista

La vida sentimental de Leticia Sabater siempre ha sido un misterio. A pesar de que su dilatada vida profesional en los medios de comunicación, desde sus comienzos como presentadora de programas infantiles hasta su debut en el mundo de la música con éxitos como "La Sanchipapa" o "Toma pepinazo", poco ha trascendido sobre los hombres que han ocupado su corazón a lo largo de estos años.

Uno de sus amores más recordados es Roberto Corbo, desaparecido desde el año 2009 y a quien Leticia Sabater ha definido en varias ocasiones como "el amor de su vida". Conocido prestamista del mundo de la noche, Bobby, como le conocía su entorno más cercano, fue una de las parejas más estables de la artista. Aunque en el momento de la desaparición la relación entre ellos ya había terminado, continuaban manteniendo una gran amistad y ella siempre guardó la esperanza de regresar a su lado. "Fue el hombre al que más he querido en mi vida. Aún lo pienso y se me pone el corazón en un puño", dijo durante una entrevista en Sábado Deluxe.

La desaparición de Bobby, en extrañas circunstancias, sumió a la presentadora en una enorme tristeza ya que ella fue una de las últimas personas que lo vio. Cinco años después del suceso, en el año 2014, la investigación dio por muerto al prestamista y según un testigo anónimo, estaría enterrado en un pinar de la localidad madrileña de Coslada. Con su muerte, dejó varias deudas, entre ellas 90.000 euros que le habría prestado Leticia Sabater.

Leticia siempre ha mostrado su preocupación y miedo a encontrarse con Corbo de nuevo al no haberse podido confirmar su fallecimiento: "Me desmayaría del tirón. Es una mezcla de miedo y no saber cómo vas a reaccionar. Nunca se volvió a saber nada. Ninguna pista. No sé si estará vivo o muerto", aseguró en una entrevista para La Vanguardia.

Los hombres más influyentes de este país

"Me he acostado con los hombres más importantes de España", así lo confesó ella misma durante una sonada entrevista en Vanitatis por la que habría recibido incluso amenazas para silenciarla. Y es que los rumores sobre los amores secretos de Leticia siempre han recorrido las redacciones de los grandes medios de comunicación que no se habrían atrevido a revelar sus nombres.

Tal y como desveló Kiko Matamoros hace unas semanas en Sálvame, Leticia siempre ha estado muy vinculada a hombres con poder. "Era la debilidad de más de un hombre que llegó a poner un talón encima de la mesa para estar con ella", aseguró. Además, durante muchos años habría estado vinculada a uno de los cómicos más importantes de la historia de este país. Un hombre casado que habría mantenido una relación afectiva con Leticia y que durante años fue su sostén emocional y económico. "Este humorista, que pertenecía a un conocido dúo, no escondía su relación clandestina con Leticia porque entonces la prensa protegía a los personajes. Entonces la gente era más respetuosa, era como lo que ocurría con el rey Juan Carlos".

A su larga lista de amantes influyentes habría sumar a Óscar Gil, uno de los hijos de Jesús Gil, expresidente del Atlético de Madrid y exalcalde de Marbella, y uno de los hijos de Pedro Trapote, tal y como señaló la periodista Lydia Lozano. En su extenso currículum también destacaría un empresario "muy poderoso" de los medios de comunicación, así como algún político y empresario importante.

Su último gran amor

Uno de sus últimos fracasos sentimentales ocurrió a comienzos de este año, como ella misma contó en su última visita al Deluxe. Allí narró el dramático momento que estaba atravesando al descubrir que su novio estaba casado: "Hace nueve años que no me enamoraba y estoy fatal. No hace falta llorar para estar fatal, te lo garantizo", confesó a Jorge Javier Vázquez.

Según su narración, conoció a Tarek por Messenguer y su historia comenzó cuando este quiso contratar a la artista para actuar en el cumpleaños privado de su hija. Según Tarek, la relación con su mujer estaba acabada hasta que descubrió que estaba siendo víctima de sus mentiras: "El decidió apostar por su esposa y no por nuestra relación. Más vale que me retire de esta historia porque él continúa con su mujer para preservar sus intereses económicos y sociales".