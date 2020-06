A muchos espectadores de La casa fuerte les ha sorprendido la presencia en plató de Pilar Yuste, que en la gala de este jueves frenó con mucha contundencia a la madre de Oriana en plató. La dureza de Yuste, sin embargo, delata sus orígenes: no hay nadie que conozca mejor que ella las bambalinas de las estrellas de realities.

Y es que Pilar Yuste es, en efecto, representante de famosos. Su experiencia lidiando con ellos fue lo que, probablemente, llevó a la representante a contestar a Marzoli, que trataba a toda costa de justificar el comportamiento más bien caprichoso de su hija.

Yuste es una veterana tras las cámaras, pero una novata en los platós: debutó la semana pasada como tertuliana en La casa fuerte junto a rostros tan familiares como Rafa Mora, Toñi Moreno o, la semana pasada, Víctor Sandoval. No obstante, nada de eso se deduce de su aplomo y afán crítico, que ya han llevado a muchos espectadores a posicionarse de su parte.

Pilar Yuste en acción | Telecinco

El nombre de Yuste, mujer de un evidente carácter, comienza ya a sonar a los espectadores, que quizá desconocían que acumula ya 20 años de experiencia representando famosos como Tamara Gorro, Miriam Saavedra… o la propia Oriana Marzoli, a quien debe conocer muy bien. Pero pese a algunas apariciones puntuales en medios nunca ha estado tan expuesta como ahora, en La casa fuerte.

La trayectoria vital de Pilar Yuste ha tenido, como es natural, muchos más avatares que los profesionales. Hace un año tuvo la suerte de recibir un trasplante de riñón de un donante que le salvó la vida, tal y como desveló Carlota Corredera en Sálvame. Esto obligó a un parón profesional de muchos meses del que ahora ha regresado, totalmente recuperada. Es casi lo único que de momento se conoce de su vida personal, que guarda con recelo… aunque si continúa en los platós quizá acabe recurriendo a ella.

Yuste sabe que cada famoso es distinto y que sobrevivir en el medio conlleva esfuerzo. Por eso hay algunos que perduran y otros que no. "Yo les pido: prepararse, cuidar la imagen, manejar las redes… Tengo una máxima: ahí tienen la silla, pero no soy quien se sienta en ella. De su actitud en el plató y del juego que den va a depender su futuro", desveló en una entrevista en Corazón.

No es que a Yuste no le hayan tentado antes -desde Sálvame, sin ir más lejos- para sentarse en el programa a hablar sobre sus representados. Que hoy se muestre tan crítica con Oriana no quita para que se haya negado en reiteradas ocasiones. Su nueva posición como tertuliana, sin embargo, es distinta, en tanto ya ha tenido que cruzar una línea que antes estaba bien definida.

Y no es porque no haya participado en polémicas. En el recuerdo está la bronca que mantuvo con Gustavo González, que acusó a Yuste de orquestar un montaje de Mirian Saavedra y Hugo Castejón, extremo que ella negó totalmente. Hasta el punto de que arremetió contra el colaboradore, asegurando que "a ti te importa un pito todo, excepto ganar dinero. Te importa una mierda tu profesión".