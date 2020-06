"Lo de Begoña Villacís y Rubén Amón no va a ser como lo de Rivera y Malú"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para tratar todos los temas de la actualidad social. Centrada en la separación de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y los rumores de que mantiene una relación con el periodista Rubén Amón.

No obstante, todo indica que la nueva relación no va a ser precisamente duradera. "Ha habido declaraciones de Rubén Amón que me hacen suponer que esto no va a cuajar. Dice que es muy amiga suya", dijo el director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos, que situó a Amón como perteneciente a "una generación de periodistas acostumbrados al picaflorismo, donde ligar está tirado y no quieren compromisos". El caso de Villacís es representativo, porque, para empezar, es "una mujer que tiene tres hijos".

La periodista Beatriz Cortázar aseguró en esRadio que "lo de Rubén y Begoña lo sabíamos algunos pero cuando hay un matrimonio hay que respetar a los casados. Hay cosas que se arreglan, pero si sale en los medios es más difícil". Cortázar también consideró que "no vamos a tener una relación como la de Malú y Rivera, que sorprendió pero ahora son padres. Me cuesta ver que esto prospere".

Respecto a Antonio Suárez-Valdés, el abogado que todavía es marido de Villacís, Jiménez Losantos valoró positivamente su discreción durante el matrimonio y este proceso de separación. "Lo conocí y me llevé una gratísima impresión. Parecía llevar bien que la estrella era ella. Yo pensaba que igual se podía arreglar".