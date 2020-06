María Pombo confirma que padece esclerosis múltiple

La reina de las redes sociales en España, María Pombo, confirma definitivamente aquello que ya había anunciado hace unas semanas: padece esclerosis múltiple.

La instagramer ha recibido por fin el resultado de las pruebas médicas, que -reconoce- "no han ido como yo esperaba". "Efectivamente tengo esclerosis múltiple", ha anunciado en un vídeo compartido entre sus miles de seguidores.

"En realidad sí me lo esperaba", reconoce con total sinceridad María Pombo, aunque su lado más "positivo" trataba de frenar esa posibilidad.

María, embarazada ahora de su primer hijo, ve sin embargo el futuro con optimismo. El tratamiento es "compatible con el bebé, no le hace daño, y ya cuando dé a luz verán cuál es el mejor tratamiento. Embarazada -cuenta en sus stories de Instagram- hay menos opciones de atajar la enfermedad.

"Como dije, a veces las ilusiones ganan al peso de las piedras, con lo cual la ilusión que tenemos ahora gana por goleada. Poco más... simplemente quería manteneros informados. En cuanto me encuentre un poquito mejor, ya vuelvo a tope".

En sus primeras declaraciones en torno a esta enfermedad, María confesó tener "mielitis, que es inflamación de médula, las esclerosis múltiple suelen empezar por ahí". No es un diagnóstico nuevo, ya que su madre, Teresa Ribó, convive desde hace mucho con la misma enfermedad. Por tanto, la instagramer es consciente de que pese a todo y de que no hay cura todavía, "sí se puede llegar a frenar o a tratar para no se avance tanto como hace años".