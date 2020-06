Belén Esteban calla sobre el mensaje de Jorge Javier y da un bofetón a Kiko Matamoros

El sonado rifirrafe de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban a costa de la gestión política del coronavirus sigue coleando. El sábado la colaboradora volvió al Deluxe tras 100 días confinada y lo hizo criticando a Pedro Sánchez y haciendo entender al presentador que de su apoyo al Ejecutivo se deducía que no había vivido el drama de primera mano. Unas palabras que llevaron a Jorge Javier a acorralar a Belén hasta las lágrimas.

David Valldeperas, realizador del espacio, ha asegurado que Jorge Javier acercó posturas por WhatsApp con Belén Esteban a lo largo del fin de semana. De hecho, su reencuentro en los platós está previsto para este mismo martes 23.

Ahora, Belén sigue en sus trece y no da ni un paso atrás en sus opiniones políticas. La verdadera discusión quedó pendiente, en tanto Jorge Javier se fue iracundo del plató, dejando a los espectadores incómodos y a la vez con ganas de más. Y aseguró a Kike Calleja que se reincorporará a su puesto "tan normal", con "ilusión" y con ganas de debatir "con libertad".

Pero arremetió con dureza contra Kiko Matamoros, contra el que podría derivar toda la bronca del sábado tras haber llamado "populista" y "Eva Perón" a Belén Esteban. "Prefiero ser populista que no pelota, no sabía que había un abogado de Estado en el programa, pero no ha llegado a procurador", dijo en un claro mensaje a su compañero. Y es que Belén no se reúne con "influencers o futbolistas" sino con "gente normal", tal y como dijo.

Sobre el mensaje de Jorge Javier acercando posturas prefirió no hablar. Belén está ahora mismo celebrando su aniversario de boda y, tras preguntar si fue el propio presentador u otra persona quien desveló esa información, señaló que "lo que tenga con Jorge privadamente se quedará privado, al menos por mi parte".

Una de las críticas de la funesta noche fue que los colaboradores no tomaron ninguna clase de partido, dejando que la bronca siguiese su curso. El lunes todos se mojaron y Kiko Matamoros se posicionó del lado de Jorge y su arranque de mal humor, mientras Gema López optó por censurar algo más su comportamiento.