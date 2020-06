Cristina Castaño: "Ningún país estaba preparado para afrontar esto"

Cristina Castaño es una de las actrices que está pasando esta pandemia con la esperanza de poder volver a los escenarios lo antes posible, como ella misma cuenta, con paciencia y confiando que dentro de poco vuelva la normalidad. "Empecé muy bien, al poder salir a la calle y pasear a mis perritas o, mejor dicho, me paseaban ellas a mí. Me ayudó bastante el recibir muchos mensajes por el éxito de la serie Toy Boy de seguidores a través de las redes sociales, y eso nos resarció mucho. En Antena 3 no funcionó bien, en cambio en Netflix ha sido todo lo contrario. El primer mes lo pasé mejor, en cambio el segundo se me hizo mucho más largo. Necesitaba estar con mi gente, yo vivo sola y les echaba de menos, y también ir al gimnasio, y poder salir a tomar un café y demás. Ahora todo es diferente al ir para delante poco a poco. Mi profesión está muy tocada porque necesita del público, me refiero al teatro, y los rodajes se han visto muy limitados, aunque poco a poco se está volviendo a la normalidad. Es una cuestión de paciencia. Yo siento que soy una actriz muy afortunada, porque he tenido mucho trabajo en los últimos tiempos y tengo muy buenos proyectos, que por el momento prefiero no contarlos. Tengo compañeros y músicos que lo están pasado mal. De este parón forzoso, lo positivo que he sacado es el poder disfrutar de un descanso". De esta manera lo contó.

La actriz guarda un recuerdo inmejorable de su papel estelar en la serie La que se avecina. "Fueron 7 años de mi vida representando a Judith. La gente lo sigue recordando con mucho cariño, es un personaje que siempre lo llevaré en mi corazón. También tengo un gran afecto a Macarena, la verdad es que a todos los personajes que he interpretado. Ahora desgraciadamente ha coincidido que se están yendo grandes artistas como Rosa María Sardá y Pau Donés. Es el destino. También me ha parecido muy triste lo que le ha ocurrido a Ana Obregón con el fallecimiento de su hijo tan joven. Es un dolor, el hecho de perder un hijo es de las cosas peores que te pueden pasar en la vida", comentó con tristeza Cristina Castaño.

Acerca de cómo ha gestionado el Gobierno esta situación, dijo que es un momento muy complicado. "Nadie tenía experiencia en esto, y creo que han conseguido que pare. Al final se han reducido el número de muertes, pese a que ha sido muy doloroso y con mucho sacrificio, por parte de todos. Yo no sé si hubiera habido otro partido en el gobierno lo hubiera hecho mejor, y no lo sabremos nunca, pero la realidad es que el objetivo era salvar la salud. La crisis económica es mundial, y sinceramente yo no soy ninguna experta y no puedo opinar de cómo se pueden gestionar este tipo de cosas. Si hay un rebrote, repercutirá en todos los países, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos y Brasil no lo están gestionado bien sus líderes, y parece que no se lo están tomando muy en serio, y el pueblo está sufriendo las consecuencias. Nosotros tenemos un gobierno que se lo ha tomado en serio, y con una inexperiencia, porque ningún país estaba preparado para afrontar esto. La verdad es que parece increíble que no estemos preparados para algo así, y cierto es que han conseguido que vayamos todos para adelante".