La "violenta" invención de 'Sálvame': un muro de Berlín para dividir colaboradores (y espectadores)

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Alaska, Carlos Pérez Gimeno y Carmen Jara para tratar todos los temas de actualidad. Incluyendo la que podría ser una de las invenciones más desafortunadas de Sálvame, el "Muro de Berlén", una parodia del tristemente célebre muro de Berlín en el que se ha separado en dos grupos a los colaboradores: los que apoyan a Jorge Javier Vázquez y los que se ponen de parte de Belén Esteban, que el sábado discutieron a cuenta de la defensa o no del Gobierno por su gestión de la pandemia del coronavirus.

¿Pasará factura esta alegoría al programa?, se preguntaron en Es la mañana de Federico, en la que todos convinieron en que "un presentador no tiene que dejar el espacio porque es el responsable de solucionar la situación". La cadena, no obstante, alimenta el debate creando encuestas para que los espectadores también se posicionen en torno a Belén o Jorge Javier con una escenografía que traduce la división de un pueblo por ideas políticas opuestas.

Alaska resumió en esRadio el sentir de muchos espectadores que siguen Sálvame pero a la vez renuncian a hacer espectáculo de un tema dramático. Y añadió un matiz diferente: "Me sentí muy violenta, la sensación fue 'quiero dejar de verlo', pero dejando completamente a un lado el contenido de las palabras de Belén y Jorge. A mí lo que me puso nerviosa fue que el presentador diga que mientras yo he estado hablando, da igual de qué, yo he estado en otra cosa. Yo voy más a ese problema. Ser presentador de un programa conlleva una serie de cuestiones que tienes que elegir. Puedes ser incisivo o agresivo, puedes ser amable… Pero creo que siempre tienes que estar a favor de escuchar".

Unas palabras de Antonio Montero, que hace semanas tuvo otro de esos violentos rifirrafes políticos con Jorge Javier Vázquez, ya manifestó en el plató su desacuerdo con la idea. "Montero dijo lo que pienso: ¿a estas alturas me estáis hablando de levantar un muro y me tenga que posicionar de un lado u otro?". Mientras tanto, Belén Esteban se dispone para, el mismo martes, volver a plató y quizá (o no) acercar posturas con el presentador y amigo.

Federico Jiménez Losantos volvió a repetir, desde la admiración a Sálvame, el error que se está cometiendo. "Ahí hay algo que se ha roto. Yo no puedo soportar a alguien que abusa de su poder y eso ha sido abuso de poder, le quita la simpatía al programa y eso no se recupera. A algunos no nos da igual porque hemos defendido siempre Sálvame". Para el director de Es la mañana de Federico, acercarse a ciertas posiciones ideológicas como las que crearon el Muro de Berlín es un error: "Igual que se cargaron el boxeo los comisarios de la izquierda se cargarían Sálvame mañana".