La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Paloma Barrientos para abordar todos los temas de la actualidad social, centrada de nuevo en el polémico enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban por razones políticas, que el martes trató de resolverse más bien tibiamente en plató.

¿Volverá a ser la de antes la amistad de Jorge Javier y Belén Esteban, pese a ese relativo acercamiento? Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, considera que "nunca". Y es que, más allá incluso de las diferencias políticas, el "desdén" con el que el presentador trató a la colaboradora estrella de la cadena fue de "déspota, chungo, tóxico".

Losantos criticó que Jorge Javier, que ha desarrollado una brillante carrera como presentador del corazón y escritor, "no haya hecho nada en política y ahora quiera explicarnos el fascismo", intentando calificar el descontento de Belén Esteban de la gestión gubernamental del covid-19 como "antidemocrático y fascista". "Decir que es discurso de fascismo demuestra que no sabe qué es el fascismo, cree que sabe algo, pero no tiene ni idea".

Losantos recordó sus tiempos en Barcelona militando contra el franquismo, asegurando en esRadio que "los certificados de lo que es franquismo y antifranquismo los podemos dar los que estuvimos allí, no los que ahora se hacen los mártires". Una actitud, la de Jorge, que tiene un triste pronóstico: "Si tú te crees que todo esto sale gratis, te estás equivocando profundísimamente y lo irás viendo".

Tras recordar que la televisión de Berlusconi para la que trabaja no es "un modelo de pulcritud democrática", el resultado de las diatribas políticas de Jorge Javier es que "para media España te has convertido en un Wyoming, has perdido la gracia que tenías". "Berlusconi es aliado de la Liga Norte. La Liga Norte es un partido racista, es el partido que está contra los del sur. Es aliado de Berlusconi de bastante tiempo. ¿De qué quieres dar clase?".

El propio Jorge Javier, durante su supuesto perdón a Belén Esteban, llegó a reconocer que en un momento dado de su brutal enfado del sábado se recordó él mismo a su padre cuando se ofusca cuando no entendía los deberes de matemáticas, tal y como contó la subdirectora Isabel González. "Él se cebaba en su saber hablar, en su superioridad intelectual hacia ella".

La periodista Paloma Barrientos también vio mal en esRadio esa deriva política del programa. Y en particular las críticas a Belén Esteban por parte del presentador, que aseguró que había cambiado y no tenía derecho a queja por tener dinero. "Belén tiene una vida cotidiana, no se ha reinventado, no estoy de acuerdo con Jorge. Yo considero que Sálvame es un programa de entretenimiento que ha hecho mucho bien durante la pandemia, cuando era deprimente ver los informativos. Y me ha resultado positivo. Lo de Jorge no creo que tenga orden de nada, ha llegado donde ha llegado y está con ese punto de prepotencia".

Una prepotencia que también vio Daniel Carande, que vio en él "un pequeño dictador que tiene que cogerse ya las vacaciones" de verano.

¿Podrá el programa volver a su origen? Hay opiniones diferentes, pero Federico lo duda, asegurando que "ha probado la manzana del árbol; se ha corrompido". Como también resulta difícil que la amistad entre ambos, Jorge y Belén, se retome donde estaba antes de la pandemia. "Si fuera el fascismo que yo he vivido, y el franquismo estaba lejos de serlo en los tiempos que lo conocimos, veías llegar a los grises a caballo y el pánico animal que te entraba era de salir zumbando. A mí que vengan estos macacos a hacerse los héroes me toca las narices", remató.