La contundente respuesta de Gloria Camila a los que critican su mascarilla

José Ortega Cano y su hija Gloria Camila acudieron el pasado domingo al paseo taurino convocado en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid en defensa de la tauromaquia y para pedir ayudas del Gobierno. La asistencia del torero y la joven desató multitud de críticas en redes sociales para ambos, no solo por su apoyo a la tradición taurina, sino que algunos reprocharon a la hija de Rocío Jurado de simpatizar con Vox por lucir una mascarilla negra con la bandera de España bordada en un lateral.

Gloria Camila no quiso pronunciarse sobre los comentarios que recibió y que la tachaban tanto a ella como a su padre de "asesinos" por defender los toros, pero sí se defendió de las críticas por una simple mascarilla. "Me han dicho que si soy de Vox, esa mascarilla no es solo de Vox...", dijo con cara de incredulidad. "Además, estamos en España y yo soy colombiana y española", sentenció orgullosa.

Numerosos rostros conocidos de nuestro país se congregaron el domingo Gloria Camila y Ortega cano, a la cabeza del paseo taurino en Madrid para apoyar al toro, que forma parte no solo de su profesión sino también de sus vidas. A Ortega Cano y su hija se sumaron Miguel Abellán, Mari Ángeles Grajal, Gonzalo Caballero, Adolfo Suárez Illana, Esaú Fernández, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, entre otros, que alzaron la voz para ser tenidos en cuenta por el Gobierno.

Ortega Cano, sin Ana María Aldón a su lado en esta ocasión, afirmó que "hay que defender nuestros valores". Cordial como de costumbre, el de Cartagena pidió al Gobierno "que nos tengan en cuenta, por lo menos". El diestro también confesó que todo está "muy bien" con su esposa, de la que apenas se separa desde que volvió de Supervivientes. Por su parte, Gloria Camila, encantada de la mano de su padre, afirmó que "es lo que he mamado y hay que defender los valores y la profesión". "Hay mucha gente que vive de ello. Esto es para que despertemos todos, entre ellos los toreros y el sistema del mundo de los toros se haga notar. Somos un grupo muy grande de gente, hay mucha gente que trabaja y vive de ello y hay que respetarlo. Es cultura por encima de todo", exclamó.