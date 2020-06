Anita Matamoros posa en bikini para mostrar el resultado de su operación de pecho

La llegada del calor a nuestro país ha traído uno de los posados más esperados para los seguidores de Anita Matamoros. Bajo el sol en la piscina de su casa, la hija pequeña de Makoke y Kiko Matamoros ha protagonizados varias instantáneas que no ha dudado en compartir a través de sus perfiles en las redes sociales.

La joven ha aprovechado el posado para mostrar el resultado de la operación de pecho a la que se ha sometido hace unos días. Una intervención quirúrgica que, a juzgar por el resultado que puede observarse en las imágenes, ha sido todo un éxito: "No soy una estrella de rock, soy una leyenda", escribe junto a las instantáneas.

Ana no ha tenido problemas en explicar las razones que le llevaron a pasar de nuevo por el quirófano: "Hace dos años me operé de una reducción de mamas, en noviembre de 2018", explicó en un directo de Instagram. "Dos años más tarde, este mayo de 2020, me voy a volver a operar. Tenía un pecho que me creció mucho y se me cayó y tenía mucho, y me acomplejaba".

La hija del colaborador de Sálvame no quedó satisfecha con el resultado y ese es el principal motivo que le ha hecho volver a intervenirse: "Me lo operé, pero uno de los dos pechos no se ha curado bien y me ha quedado una cicatriz muy fea. Además, se me han vuelto a caer un poco. No tiene sentido haber pasado por el quirófano y tener un resultado que no me gusta".

"Mi madre se operó, se puso prótesis y le quedó muy bien, así que me voy a operar para conseguir ese resultado. Me voy a poner unas prótesis, las más pequeñas que haya y que no se caiga, y arreglar la cicatriz, que es cortar y coser", aclaró.