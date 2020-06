Aurah Ruiz, sobre la enfermedad de su hijo: "Los médicos dijeron que Jesé y yo podríamos ser familia"

Tres años después del nacimiento de Nyan, el hijo que Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz tienen en común, la canaria ha decidido hablar de la enfermedad que padece cansada de especulaciones. "Lo que tiene Nyan es genético, es de su padre y de su madre porque los dos tenemos el mismo gen mutado. El niño ha heredado ese gen y dentro de él no responde, está prácticamente 'dormido'", comienza explicando la exconcursante de GH VIP en su canal de Mtdmad.

Aurah quiere hablar claro para evitar que sigan corriendo bulos por las redes y comentarios nocivos sobre cómo llevó su embarazo. "Esto viene de mí y de su papá. Genéticamente no somos compatibles y tenemos un mismo gen mutado. Los médicos llegaron a decir que él y yo podríamos ser familia. Suele pasar cuando los primos se casan", explicó. "No estoy diciendo que seamos familia porque se supone que no lo somos, pero es lo que ha pasado".

Después de probar un tratamiento sin éxito y ante la desesperación por encontrar una cura, Aurah y Jesé viajaron a Manchester en un avión medicalizado privado puesto por el futbolista para que el niño se sometiera a una prometedora operación. "Aquella fue la noche más terrible de mi vida. Le cambiaron todo el tratamiento (...) Me arrepentí de buscar una solución al problema porque se convirtió en otro problema. Nos habían dado una fecha próxima para la intervención y resultó que teníamos que esperar dos meses, fue terrible". La modelo reconoció que, una vez regresó al hospital de Las Palmas, Nyan tardó dos meses en estabilizarse, por lo que finalmente decidieron buscar ayuda en La Paz de Madrid, donde empezó un nuevo tratamiento con un endocrino.