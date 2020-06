Dura bronca de Fran Rivera con Pilar Eyre en directo: "Ha escrito cosas terribles de mi madre"

Mucho estaba durando la paz en los platós de televisión. Tras la fuerte discusión que tuvieron en el Deluxe Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban llega la mantenida por Fran Rivera y Pilar Eyre en Espejo Público, de Antena 3.

La periodista ha entrado en directo por videollamada para hablar sobre los reyes de España en su visita a la islas de Gran Canaria y la gira de Julio Iglesias, y ha terminado discutiendo con el hijo de Carmina Ordóñez.

Pilar Eyre ha nombrado a Fran Rivera y le ha confesado, por si alguien no lo sabía todavía, que es antitaurina. El hermano de Cayetano Rivera le ha contestado diciendo: "El toro tampoco te quiere". Algo que ha molestado muy mucho a la escritora, que ha cerrado su conexión de golpe con el programa diciendo: "Lo dices con acritud y a mí sí me ofende".

🎥VÍDEO| @Paquirri74 recuerda a su madre: "Mi madre fue la primera gran feminista y se le juzgó durísimamente en todo" ▶https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/Dctd2LII78 — Espejo Público (@EspejoPublico) June 24, 2020

Acto seguido se despidió de todos los colaboradores y Fran Rivera aseguró que Pilar Eyre "tiene la piel muy fina". Susanna Griso ha intentado calmar las aguas y ha explicado que se ha sentido muy incómoda cuando se ha producido el enfrentamiento.

Fran Rivera se defendió diciendo que no entendía por qué Pilar Eyre había sacado el tema de la tauromaquia cuando ella había entrado para hablar de otros asuntos. Más tarde ha añadido: "Ha escrito cosas de mi madre terribles", artículos que no había perdonado ya que no ha recibido, a día de hoy, una disculpa por parte de la escritora.

El tema de conversación se ha cerrado con una confesión del torero y es que, según Fran Rivera, su madre fue de las primeras feministas y asegura que se le criticó mucho por algunos temas de su vida personal. Se trata de un enfrentamiento más entre estos dos personajes públicos que, evidentemente, viene de atrás.