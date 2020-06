La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para abordar, de nuevo, la politización de Sálvame tras la bronca de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban.

Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, consideró de nuevo el error que supone esta deriva política de la mano del presentador catalán. "Veo a Jorge Javier como si fuera uno de esos graciosos de TV3 que justifican que se queme un retrato del Rey, que lo considera una cosa graciosa".

Y se refirió al enganchón en Twitter del presentador con el líder de Vox, Santiago Abascal, a quien acusó de cantar el "Cara al Sol". "Tú no has hecho nada en tu puñetera vida contra ninguna dictadura, pero resulta que Abascal se ha jugado la vida en defensa de España y la Constitución española, él y su padre. No defendían la dictadura sino la democracia, te defendían a ti".

De modo que —continuó Federico en esRadio— "antes de jugar con esas cosas primero te enteras de quién ha hecho algo por España. Tú no, tú eres un listo que se ha ganado la vida astutamente. Cuando hay muertos de por medio tienes que cuidarte como de mearte en la cama antes de decir según qué cosas", dijo con dureza.

Las revelaciones de que el propio Sálvame, frente a la censura de Jorge Javier, invitó a Abascal a participar en el programa, indican además la búsqueda de polémica y división gratuita. "El 'Cara al sol' lo cantarás tú si te lo hicieran cantar, porque nunca has corrido ningún peligro".