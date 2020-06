Kiko Hernández sufre un accidente de coche junto a sus dos hijas

"Vaya asco de año", con estas palabras comenzó Kiko Hernández el programa Sálvame de este miércoles. El colaborador regresó al plató de Telecinco después de varios días desaparecido. Ante las preguntas insistentes de sus compañeros, finalmente contó el verdadero motivo de su ausencia: sufrió un accidente de coche al chocar contra un muro, con sus dos hijas a bordo, al dirigirse a un establecimiento de comida rápida.

Aunque todo quedó en un susto, Kiko se dañó las cervicales y sufrió principalmente por sus hijas: "Tuve un accidente de coche y tengo un poco fastidiadas las cervicales", comenzó narrando el colaborador. "Era un muro muy bajo y mi coche es alto, por lo que la cámara no lo vio. Aceleré para entrar en un restaurante de comida rápida y me quedé ahí".

"Como hizo tanto ruido, lo primero que hice fue mirar para atrás y ver si mis hijas estaban bien. Me decían: '¡Otra vez, otra vez'!", contó Kiko sin poder evitar sonreír ante la ocurrencia de las pequeñas. "Afortunadamente no ha pasado nada más. Estamos todos bien, aunque me he quedado sin coche. Ahora utilizo el de sustitución".

A pesar de las leves lesiones provocadas por el golpe, el colaborador volvió a su puesto de trabajo dispuesto a dar su opinión sobre lo ocurrido con sus compañeros Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en los últimos días.