La desorbitada cifra que habría cobrado Rocío Flores por su entrevista en 'Hola'

Rocío Flores protagonizó este miércoles una espectacular portada en la revista ¡Hola! en la que aparece completamente renovada físicamente después de su paso por Supervivientes. Una entrevista en la que volvió a insistir en su deseo de acercase a su madre Rocío Carrasco, con la que lleva más de siete años sin tener relación: "Es algo que debe arreglarse. Es una persona fundamental en mi vida".

Entre otras cosas, asegura que no busca fama y que nunca ha querido aprovecharse de la fama de su madre: "Quería que la gente conociese como soy. He aprendido a creer mucho en mí y valorar otras cosas a las que no das importancia en el día a día, como estar con tus seres queridos. Mi balance es positivo".

En la misma, también sugiere algunos momentos incómodos de la relación con su madre. Como sus reiterados intentos de establecer contacto con ella: "Ya lo he hecho muchas veces, pero no ha habido respuesta (...). En estos últimos años la he llamado unas seis veces y solo me lo cogió una vez. Fue para preguntar por mi hermano y la respuesta que obtuve no fue muy agradable".

Horas después de salir al mercado la revista, su padre Antonio David Flores se ha mostrado satisfecho con las palabras de Rocío: "Me gusta muchísimo el reportaje y en las fotografías sale preciosa. Después del concurso tiene la autoestima muy alta y antes no la tenía. Termina haciendo la exclusiva después de su participación en Supervivientes. Con 18 años hablaron muchísimo de ella y en aquel momento prefirió no hablar. Esta entrevista viene motivada principalmente por su paso por Honduras, otra cosa es que también le pregunten cosas sobre su vida, que es normal. Estoy muy contento porque ha contado lo que ella ha querido y hasta donde ha querido. Tiene claro hasta dónde quiere llegar".

El periodista Jesús Manuel se mostró más crítico con la entrevista, asegurando que se ha pagado una alta cifra y no ha ofrecido nada nuevo a lo ya contado en Supervivientes: "No hay información nueva, es lo mismo que ya sabíamos. Me dicen que por esta entrevista han sido 65.000 euros". "¿65.000 por no contar nada? Es desorbitado, ya no se pagan esas cifras", señaló Lydia Lozano. "El interés es ver a Rocío Flores en la portada de una revista", aclaró Jesús Manuel. "Probablemente esta entrevista valía cuatro veces más hace un año", añadió Kiko Matamoros.