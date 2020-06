Telecinco intenta cerrar el tema del enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban

Sorpresa mayúscula en el último programa de La última cena. El programa de Telecinco decidió poner a cocinar juntos a Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, los protagonistas del gran enfrentamiento televisivo de la semana. Recordemos que el presentador y la colaboradora tuvieron una gran bronca el pasado sábado en Sábado Deluxe por las críticas de Belén a la gestión de Pedro Sánchez durante el coronavirus y que acabó con Jorge Javier abandonando el plató del programa de Telecinco.

A pesar de la sorpresa iniciar de Belén al conocer la identidad de su compañero de cocinado, la pareja se mostró muy compenetrada y los platos resultantes convencieron a sus compañeros. Un menú compuesto por una croqueta deconstruida, una versión alternativa del plato estrella de Belén Esteban, y un solomillo wellington con puré de patata lila, y de postre, una nueva versión del chocolate con churros.

Tras el postre, llegó uno de los momentos más esperados de la noche: Jorge Javier y Belén Esteban vieron un vídeo en el que se repasaba sus más de 20 años de amistad. Al verlo, la colaboradora rompió a llorar muy emocionada.

Por su parte, Jorge se sintió avergonzado al verse en pantalla y bromeó: "Ahora estamos mejor que nunca. Es porque se siente mal por lo del otro día, me lo ha dicho, me quiere pedir perdón". "Llevamos 20 años juntos. Tengo que agradecer la noche que he pasado, pero sigo pensando lo del sábado", comentó Belén Esteban entre lágrimas antes de cerrar el programa con todos los compañeros bailando "Las campanas del amor" de Mónica Naranjo, una de las canciones favoritas del presentador.