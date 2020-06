Juan Peña es uno de tantos artistas que está expectante con su futuro a consecuencia del terrible coronavirus. "Esto es una locura y no se ve el final. A nosotros nos pilló en Punta Cana, porque yo tenía unas actuaciones. Estaba con Sonia y Tristán, y también tenia que ir cantar en Dubái. De repente un día nos levantamos y Pepe Hidalgo (el dueño de Air Europa), que como sabes somos muy amigos, me dijo inmediatamente que teníamos que regresar a España. En ese momento se canceló todo y pudimos llegar antes del confinamiento. Sonia y el niño se fueron al campo, y yo me quedé en Madrid porque tenia que resolver unos asuntos profesionales, y cuando me iba a reunir con ellos ya no pudo ser y he estado 45 días solo".

"Me he dedicado a hacer deporte, y cocinar, que no sabía. Llamaba a mi madre y me daba recetas. Como no sabía hacer cantidades pequeñas, invitaba a mis vecinos, que no los conocía, y ahora hemos hecho una amistad enorme. A las 20h salíamos a aplaudir a los sanitarios y yo después les cantaba. Así fueron pasando los días. He adelgazado 12 kilos, con una dieta estricta, y de paso he cambiado de look, con este nuevo pelo, me dicen que estoy mejor así, la verdad es que yo me siento muy bien con menos peso, a pesar de no haber estado nunca gordo. Ahora estamos pensando en aumentar la familia, Tristán ya tiene 5 años y creemos que es un buen momento. No sé sí algún día habrá boda, pero tampoco nos preocupa". Así lo contó durante nuestra conversación.

Al cantante, a pesar de los tiempos que corren, no le falta trabajo, al menos en España. "He tenido una actuación hace unos días en Madrid, después el 3 en mi tierra, Jerez de la Frontera, y el 4 en el Hotel Mijas Beach. Tengo compañeros que lo están pasando muy mal, por supuesto que los precios están por suelos, pero tenemos que ayudar a los empresarios. Mi cuñado el torero Paco Ureña lleva un montón de tiempo sin torear, sin haber obtenido una sola ayuda del gobierno. En temas políticos no voy a entrar, lo que sí es cierto es que el sector del ocio está fatal, todo parado. Cierto es que Frank Sinatra solamente ha habido uno, pero yo no he vuelto a trabajar desde febrero y todo lo que tenia fuera de España se ha caído. Nos vamos a morir de hambre, lo de esta pandemia ha sido horrible. He sentido mucho la muerte del marqués de Griñón, Lo que tenía que hacer este Gobierno, es procurar arreglarse entre ellos, y mirar por el país", comentó.

Juan, como la mayoría de la gente, no tiene ni idea de lo que le deparará el futuro. "De momento me van llamando con miedo a lo que pueda ocurrir. La hostelería lo está pasando muy mal, y tenemos que ayudarnos todos. En unos días me iré al campo a recoger a los míos, e iremos a ver a mis padres, que afortunadamente están muy bien, y tengo muchas ganas de estar con ellos".