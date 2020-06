La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para comentar la polémica carta del ex de Begoña Villacís, el prestigioso abogado Antonio Suárez-Valdés, al diario El Mundo anunciando la firma de un "convenio de separación ante notario para evitar las molestias de un procedimiento judicial".

Un texto que podría parecer conciliador dentro de las circunstancias de una separación , pero que a juicio de Federico Jiménez Losantos esconde más de lo que parece y es el anuncio de "una venganza que no ha hecho más que empezar". Según el director de Es la mañana de Federico, el texto —en la que el abogado asegura que prefiere pasar su tiempo libre en casa con sus hijas a salir— es a la vez "un mecanismo de defensa y un anuncio de venganza" camuflado tras buenas palabras.

Y es que "hay algo que no cuadra: si la separación ha sido amistosa y todo está firmado y ella se ha ido de casa, ¿a cuento de qué viene esta pataleta?", se preguntó en esRadio la periodista Beatriz Cortázar. Solo hay dos posibilidades: él se siente dolido y, a la vez, anuncia sus intenciones de dar guerra en una separación que se presume difícil.

Y todo pese a que Suárez Valdés asegura que la posibilidad de una "segunda oportunidad" no está descartada, unas palabras que solo son conciliadoras en apariencia: la condición que pone es solo si Villacís se desvincula de la política o si su trabajo no la requiriese como lo ha hecho hasta ahora, llegando a tildar de "faranduleo" la actividad política de su futura ex.

"Me considero una persona muy seria y que desde siempre he huido como de la peste del faranduleo político y que, al único acto público que he acompañado sistemáticamente a Begoña en los últimos cinco años ha sido a la celebración de la patrona de la Guardia Civil", escribe el prestigioso abogado en el texto publicado.

Afirmaciones como esas y el hecho de que dice que, en su caso, no hay terceras personas (dejando entrever, por tanto, que el caso de Villacís es distinto) deja todo, tal y como dijo Jiménez Losantos, en el "tejado de ella", de la que se ha rumoreado que mantiene una relación con el periodista Rubén Amón. "Él habla de trabajo, pero yo creo que habla de otra cosa", dice Federico, valorando cómo el abogado habla en clave en su comunicado publicado en El Mundo. "Esto va a ser la historia de una larga venganza", remata.

"Yo creo que en ningún momento él se plantea volver, se plantea una venganza seria. Él lo ha pasado muy mal, se ha sentido humillado por cómo se ha desarrollado todo, una historia que era una comidilla que corría en Madrid hace tiempo. Ha sido un proceso más largo de lo que parecía, que viene de lejos, y ha habido un engaño", dijo el director de Es la mañana de Federico.

Según la periodista Beatriz Cortázar, "yo ya lo veo como una buena bofetada, dice cosas muy tremendas. Si analizas cada párrafo y la descripción que hace a su favor de cómo es de bueno el teletrabajo y estar con sus hijos… ojo. Está diciendo que tiene todas las papeletas para, a las malas, quedarme con toda la custodia de todo". En opinión de Cortázar "cada párrafo es una puñalada tremenda", tal y como ha comentado en esRadio.