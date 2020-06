La triste muerte de Taryn Power, la hermana de Romina y cuñada de Al Bano

Hace pocas noches Televisión Española emitía en su programa Lazos de sangre, el dedicado al matrimonio Al Bano-Romina Power, en el que era previsible centraran el drama de la desaparición de una de sus hijas, Ylenia, cuyo cuerpo aún no se ha encontrado, dándola hace ya tiempo como fallecida. A ese dolor, que el tiempo no ha mitigado suficientemente a la pareja ya separada, ha de añadirse ahora la muerte de Taryn, hermana de Romina, a causa de una leucemia que padecía desde hace medio año. Una bella mujer, que se dedicó al cine y tuvo una activa vida sentimental, con sonados romances.

Taryn Stephane Power tenía sesenta y seis años al morir el pasado 26 de junio en Los Ángeles, donde residía. Hija menor de Linda Christian y Tyrone Power. Es preciso en este punto referirnos a sus padres. El progenitor fue uno de los más importantes galanes del cine norteamericano de los años 40 y 50. Sólo citaremos una de sus películas más importantes para simbolizar en ella la notoriedad que disfrutaba: Testigo de cargo, donde compartió reparto nada menos que con Marlene Dietrich y Charles Laughton. Se repone periódicamente en las televisiones.

Tyrone Power tuvo muchos amores en Hollywood. Hay una leyenda que lo relaciona con homosexuales, pero es un asunto que más parece del cotilleo y lo pasamos por alto. Más cierto es que tuvo en sus brazos a las más hermosas mujeres de su época. Se enamoró, sin embargo, de una que no poseía la fama de sus muchas amantes, la modelo y actriz Linda Christian, que no tuvo precisamente una carrera fulgurante en la pantalla. Nacida en México, se llamaba Blanca Rosa Welter, hija de padre holandés y madre mexicana. Se casó con Tyrone Power en Roma el 27 de enero de 1949 y tuvieron dos hijas, Romina y Taryn. El galán murió en Madrid el 3 de septiembre de 1958 de un infarto de miocardio mientras rodaba Salomón y la reina de Saba junto a Gina Lollobrígida. Como quiera que ese fatal desenlace también se contó como producido por una angina de pecho, se divulgó la especie de que "Tyrone había muerto en el pecho de la Gina".

Romina y Taryn Power | Archivo

El matrimonio se había separado hacía tiempo. Linda Christian tuvo muchas otras aventuras sentimentales. Las más sonadas, con un playboy italiano que jugaba a ser galán de cine en Italia, Mauricio Arena, de vida un tanto trágica, y también con el segundón de Hollywood Edmund Purdom. En España, donde se afincó varios veranos en Marbella, flirteó con millonarios, viviendo un apasionado idilio con el rompecorazones y medio gigoló Antonio Arribas, con quien emprendió un safari por Mozambique. Horas antes de aquel viaje localicé a Linda Christian, que se hospedaba "de gratis" en un chalé de la urbanización El Oásis. Linda siempre fue muy simpática conmigo y me presentó a su segunda hija, Taryn (a Romina ya la conocía con anterioridad, ya casada con Al Bano, matrimonio al que se había opuesto Linda por creer que el cantante era un pobre campesino).

Taryn Power contaba sólo diecisiete años cuando me la presentó su madre. Una criatura bella, esbelta, de hermosos ojos verdes. Muy tímida. Los periodistas no le hacíamos mucha gracia, pero le arranqué algunas confesiones, pese a su mutismo. Quería estudiar Arte Dramático en Londres. Su madre, la apoyaba. La verdad es que, a su entonces joven edad, no tenía claro su futuro, como tantas otras muchachitas. Le pesaba el apellido, claro. Su padre había fallecido cuando ella contaba cinco años y apenas tenía recuerdos para evocarlo con nosotros.

Taryn Power | Cordon Press

La vida profesional en el cine de Taryn Power transcurrió en los Estados Unidos, aunque también en España. Rodó ocho películas, dos de ellas en español. Dominaba nuestro idioma, por parte de madre, al igual que Romina, y el inglés nativo, puesto que vino al mundo en Los Ángeles el 13 de septiembre de 1953. Una de sus películas más conocidas fue El Conde de Montecristo, cuyos protagonistas fueron Richard Chamberlain y Tony Curtis. Taryn vivió entonces una aventura amorosa con el primero de los citados, en 1975. Otro de sus amantes fue el popular cantautor italiano Lucio Battisti. En cuanto a sus maridos –tuvo tres– el primero fue un fotógrafo llamado Norman Seeff, natural como ella de Los Ángeles, con quien contrajo matrimonio en 1978, divorciándose cuatro años más tarde. Tuvieron un hijo. Tony Sales fue su segundo marido, unión de la que nacieron dos retoños. Finalmente, Taryn probó una tercera y última oportunidad matrimonial con William Greendeer en 1993, de la que vino al mundo una hija.

Taryn Power murió rodeada de sus cuatro hijos y cuatro nietos, tras una larga enfermedad, ya apartada del cine. Para su hermana Romina, ha sido un doloroso episodio, pues mantenían una fraternal relación, aunque vivieran distanciadas.