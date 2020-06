Lo que se esconde tras la difícil relación de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

En Pronto abundan en esta fractura entre Belén Esteban y Jorge Javier tras su durísimo rifirrafe político en Deluxe, que ha traído cola toda la semana pasada. La psicóloga, grafóloga y perito caligráfico Georgina Sansh ha analizado la escritura y la firma de ambos para ir más allá en esa complicada relación personal, de profunda amistad pero también, en ocasiones, de una importante rivalidad.

La firma de Belén revela una persona "espontánea y a veces algo impulsiva", que "pone corazón a todo lo que hace" y "se lleva disgustos porque no es capaz de prever las consecuencias". Se "adapta con facilidad", eso sí, a los cambios y "rara vez miente".

La de Jorge Javier, por contra, revela a un personaje que gusta de "mantener un buen autocontrol sobre todo lo que dice y hace", que "cuida mucho su imagen exterior", y que es "listo, inteligente, de pensamiento rápido". "Le gusta ser quien maneja cualquier situación y, si se equivoca, lo asume", y que puede ser "crítico y, alguna vez, inclemente".

Una relación, según la especialista, destinada a tener altos y bajos. "Ella le tiene respeto, le ve protector a pesar de que a veces patalee". "No pueden llevarse mal porque ambos son buenas personas".

La publicación recuerda rifirrafes anteriores que parecen provenir de la caña que le dio Jorge Javier durante su paso por GH VIP. "Pasan cosas desde hace mogollón de tiempo. Me altero, he llorado. Y a ti se te olvidan, pero a mí no", le dijo ella durante una de las ceremonias de paz orquestadas esta semana en la cadena.

Otros colaboradores como Kiko Matamoros reconocen esos problemas como ciertos, e incluso, y pese a ser extremadamente crítico con "el bodrio" de discurso político de Belén Esteban, ha tenido que reconocer que algo ocurre. José M, un empleado anónimo del programa, asegura que a Jorge Javier "le gusta demasiado ridiculizarla". "Jorge, cuando se siente vulnerable y está en directo, se cabrea muchísimo y Belén quiso tocarle los cataplines", dice la fuente de la revista.

Belén Esteban tiene "nueva vida" y "¿nuevo trabajo?". La portada de QMD alimenta los rumores de que la más mítica colaboradora de Sálvame podría dar el salto a otro medio de comunicación. Se desconoce si compaginaría estas nuevas labores con sus tareas en Sálvame.

Lo que sí es cierto es que Belén planea un giro de timón en su vida, al menos en lo personal, con su boda por la Iglesia (el año que viene) y el embarazo con Miguel (cuando sea posible). Sí es cierto que la bronca con Jorge Javier por motivos políticos y alguna que otra declaración de descontento de la propia Belén han alimentado la posibilidad de dar el salto a otras labores fuera de Sálvame. ¿Qué será, será?