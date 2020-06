Amaia Montero reaparece irreconocible tras una temporada en la sombra

Amaia Montero decidió tomarse un respiro y aparcar las redes sociales en un momento personal complicado en medio la crisis sanitaria de la covid-19. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh se despidió el pasado 14 de abril de sus fans con un enigmático mensaje, sobre todo después de que algunos de sus seguidores le pidieran continuamente que publicara fotos actuales. "Respecto al live que comenté y que me hacia tanta ilusión, al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos. Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", explicó entonces.

Más de dos meses después de aquella despedida y tras varias publicaciones comentando la actualidad o publicando fotos antiguas, la artista reapareció este martes con una nueva foto que ha dejado descolocados a sus fans. La irundarra posa en el jardín de su casa con un look veraniego y con unas enormes gafas de sol que, sin embargo, no tapan su gran cambio. Sus seguidores le dedicaron todo tipo de elogios destacando su belleza, pero sobre todo, celebrando su regreso.

No es la primera vez que Amaia Montero necesita una desintoxicación digital. Críticas a sus cambios de peso, comparaciones con otros artistas, comentarios sobre sus actuaciones... El flujo de las redes y los juicios han tumbado en varias ocasiones a una cantante que no atraviesa por su mejor momento personal.

Amaia Montero no es la primera ni la última cara popular que ha vivido en sus propias carnes el escarnio público. Ella misma trató de explicar sus sentimientos sin dar más información de la cuenta.

En un alegato contra muchos titulares sufridos por Montero, su club de fans oficial realizó otra publicación ahondando en la necesidad de paz de la excantante de La Oreja de Van Gogh. Ante esta situación el club de fans explicaba y clamaba: "Hoy Amaia Montero ha dado el golpe en la mesa. Hoy nos ha confesado lo mal que lo ha pasado... Y hoy también es el momento de demostrar nuestro cariño. Inundemos las redes sociales de mensajes de cariño y no de exigencias. Ella siempre ha tenido una sonrisa, un minuto, una mirada cómplice para los que nunca bajamos los brazos. Ha llegado el momento de devolvérselo y a lo gran. Tuitea un mensaje de ánimo, apoyo y compresión para ella". Amaia, apoyando este mensaje, lo colgó en su propia cuenta personal.