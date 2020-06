Así fue el encuentro entre Kiko Matamoros y su suegro, seis años menor que él

Kiko Matamoros ha dado la bienvenida a la temporada estival viajando a Granada junto a su novia Marta López Álamo, quien aprovechó para presentarle a su padre. Así lo narró el propio colaborador durante el programa Sálvame de este lunes: "Tenía un pellizquito porque siempre quieres que te acepte la familia de tu pareja", confesó frente a sus compañeros, a los que les llamó especialmente la atención la edad de su suegro.

El colaborador de 63 años, se lleva 6 años con su suegro, de 57, según apuntó él mismo: "Él no tiene la culpa de ser tan joven. Es un tipo muy majo y con muy buena planta", bromeó. "Me sentí muy a gusto, conocí a parte de su familia, tanto del padre como de la madre. A la madre ya la conocía y la verdad es que vine encantado. No sé si he pasado el examen, pero el mío sí que lo ha pasado y me ha parecido una gente extraordinaria. Tuve la suerte de visitar la Alhambra con Marta".

Sin embargo, a pesar de que el encuentro fue agradable, la pareja pasó la noche en un hotel. "No nos quedamos a dormir en su casa porque me parece un poco violento, que empiece a hacer ruidos por la noche. Da un poquito de pudor", explicó muy sonriente el tertuliano.