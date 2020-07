Adara sorprende en 'Lecturas' desvelando el nombre de su nueva y conocida pareja

Desde su entrada en Gran Hermano VIP, donde protagonizó un inolvidable trío amoroso con Hugo Sierra y el italiano Gianmarco Onestini, Adara Molinero se ha convertido en un personaje del corazón con todas las letras y no hay semana que no la veamos en la portada de alguna revista. Este miércoles, la exazafata regresa a Lecturas para desvelar el nombre de su nueva pareja.

Se trata de Rodri Fuertes, su compañero en Gran Hermano 17, exnovio de Bea Retamal naranjita, y la persona a la que Gianmarco acusó de ser la culpable de la ruptura de su relación con Adara. Asegura que se están conociendo "muy despacio" y que está en una de las etapas más felices de su vida: "Lo he pasado muy mal y él siempre ha estado ahí para ayudarme, sin juzgarme. Sin esperar nada a cambio, he pasado por dos rupturas y hay que ser muy generoso para eso. Me da buenos consejos y lo pasamos súper bien".

Una confirmación que llega después de que Adara negara en reiteradas ocasiones la relación. La más polémica ocurrió durante una gala de Supervivientes, donde Bea Retamal aseguró que Adara había desbloqueado a Rodri después de la ruptura de su relación. Una afirmación que desató la furia de Adara: "Estás abriendo una veda para que se siga pensando que yo he intentado algo con él o que hemos tenido algo. Nos estás metiendo en un embolado a él y a mí cuando es todo mentira", le reprochó.

En cuanto a la custodia de su hijo, la modelo confirma en la revista que ha llegado a un acuerdo con Hugo: "Los dos hemos puesto de nuestra parte, siempre se lo voy a agradecer". Así, Adara podrá instalarse definitivamente en Madrid, algo que deseaba ya que en la capital es donde se encuentra su familia y su círculo de amigos más cercano.