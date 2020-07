Cósima Ramírez es una mujer que no para un momento y una gran referencia para muchas jóvenes por su carácter emprendedor. Lo mismo se vuelca en el mundo del diseño acompañando a su madre, Agatha Ruiz de la Prada, como que de repente cambia de registro, y después del verano, se va a Londres a estudiar literatura. "Voy a ir a una universidad donde estaba el ciclo de Virginia Wolf, una de mis escritoras favoritas y un ejemplo feminista". Así lo contó en la presentación del nuevo libro de la fundación Inspiring Stories, en colaboración con Evax, en la que ha ejercido de madrina.

La pandemia pilló a Cósima con una amiga en Mallorca. "Dentro de lo malo, tuve mucha suerte porque mi madre tiene casa allí. Una de las cosas positivas que he sacado de esta situación que a todos nos cogió por sorpresa es que he aprendido a cocinar. A pesar de haber vivido sola en USA, no sabia ni hacerme una tostada, allí solo comía patatas fritas", comentó entre risas. Como ella misma relató, está muy ilusionada con su nuevo proyecto. "El confinamiento me ha venido genial, necesitaba esta pausa para hacer un poco de reflexión sobre nuestros hábitos de vida". Aparte de lo que va a estudiar en Londres, su plan de verano será irse a París a para trabajar y estudiar un curso de cocina. "Siempre he tenido muchas ambiciones, y en casa se reían. Primero quise ser bailarina de ballet, después de flamenco, política, escritora, periodista por supuesto, y ahora con el curso en Londres mi padre está encantado". Así lo contó.

Cósima piensa que el haber estado todo este tiempo separada de sus padres le ha venido bien. "Ha sido una experiencia positiva, los dos son igual de intensos, pero tengo la suerte de poder consultar todo con ellos, y eso es un privilegio". Ahora que se va a introducir en el mundo de la literatura, se le preguntó si se animaría a escribir una biografía de su madre. "Es algo con lo que ella está muy entusiasmada en promover. Es un sujeto interesante, ya se irá viendo".

Al preguntarle por el nuevo novio de su madre, Luís Gasset, tiene de sobra su aprobación. "Mi madre está entusiasmada. Ya le he conocido, y es maravilloso, muy educado. Me sorprendió que haya conocido a alguien en estos momentos tan difíciles, pero también ha sido algo divertido descubrir a mi madre desde otro ámbito. Antes se acostaba a las 8 de la noche, en verano era de día, y ahora no para en casa, sale sin parar y se va de juerga". De Luis Miguel Rodríguez, el anterior, dijo que era gracioso, pero que el actual era mucho más mono. "Le pega mucho más, mi madre es muy coqueta y le gusta que le hagan caso. Es una mujer de llena de contradicciones, lo mismo es punky que marquesa. Y esa es su gracia.

No le gusta nada el Rey emérito, todo lo contrario que Don Felipe. "Lo está haciendo muy bien. La responsabilidad de un monarca tiene que ser sobrehumana para ejercerla con dignidad, y si se hace bien, tiene justificación, si no es así la justificación no es posible. Pienso que políticamente estamos mal y este gobierno no lo está haciendo nada bien, España es uno de los países que peor ha llevado este momento, y no puede ser. Tenemos que utilizar la tecnología, miles de cosas que sí que hay para llevar un poco esta situación de una manera civilizada, en vez de coartar.

"Yo creo que en estos momentos, lo mas importante que hay que defender son los derechos humanos individuales, que en verdad están muy relacionados con la salud de todos, por eso hay que centrarse y también conciliarse porque estamos radicalizados en casi todo, y lo importante es llegar a acuerdos que estén sobre todo dirigidos por expertos médicos. Todo el mundo piensa lo mismo, pero los políticos están distraídos, sus peleas se alejan de lo que es en verdad su trabajo.