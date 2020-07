El bombazo de la semana: Enrique Ponce y Paloma Cuevas se separan

Semana se lleva la exclusiva del verano: Enrique Ponce y Paloma Cuevas se separan tras 24 años de matrimonio. No hay declaraciones al medio ni confirmación: la revista asegura tener información del despacho de abogados que está ultimando los detalles del divorcio, una separación planteada "de forma amistosa" y sin que haya terceras personas.

Dice la publicación que "no hay vuelta atrás", que han intentado mantener una buena convivencia por el bien de sus dos hijas, pero que la decisión está tomada e incluso anunciada a sus familiares, que la han aceptado con resignación.

El topicazo de que "la convivencia es la tumba del amor" sería la explicación al final de una pareja que parecía ideal, de las que no se gritan ni para pedirse algo de planta a planta. "Desgaste de la relación", explica Semana.

Tamara vuelve a '¡Hola!' con entrevista trampa

Tamara Falcó regresa a la portada de ¡Hola! después de varios meses ausente de la cabecera que ella misma definió como "mi álbum familiar". Dicen las malas lenguas que no encajó bien que la revista diese voz a Esther Doña, la última esposa de su padre, el marqués de Griñón.

Ahora, Tamara (que parece haber sucumbido a la técnica estética del ‘cat eye’ o levantamiento de la parte exterior de la ceja) vuelve a la publicación con un posado y entrevista exclusivos que, sin embargo, aportan poca chicha al enfrentamiento que, supuestamente, mantienen ella y sus hermanos con la marquesa viuda de Griñón. La relación con Doña nunca ha sido buena, o directamente no ha existido. No busquen ninguna referencia al fallecimiento de su padre víctima de la covid-19 o a su polémica herencia porque no la van a encontrar.

La entrevista versa sobre el programa que Tamara estrenará el próximo 6 de julio en la televisión pública, en horario de máxima audiencia. Y eso que sus conocimientos culinarios se limitan a su paso por Masterchef.

La única confesión ajena a su vida fuera de los fogones tiene que ver con sus vacaciones, que pasarán por Baleares, Sotogrande y la Clínica Buchinger, y la aclaración de que todavía no es marquesa: "No lo seré hasta que no lo decida el Rey".

No solo Tamara: Belén estrena libro de cocina

¿Qué pasa este miércoles que todo el mundo habla de restauración y no de lo que les corresponde? Si Tamara Falcó puede dejarlo todo por la cocina y contarlo en el ¡Hola!, Belén Esteban también puede publicar un libro de recetas.

Semana le dedica su portada con una entrevista exclusiva en la que no hay ni una sola referencia al acoso que sufrió en directo por parte de Jorge Javier Vázquez hace dos deluxes y que incluso ha generado columnas de periodistas sesudos y comentarios de políticos como el alcalde de Madrid. Que si recetas fáciles, que si su madre la ha ayudado mucho... pero Belén no comenta cómo se siente después de haber sido humillada por el presentador del programa.

En Lecturas, que allá por el siglo pasado fue su revista de cabecera, desvelan cómo va a ser la boda por la iglesia de Belén y Miguel. Ahora que Fran, su primer marido, ha fallecido, puede pasar por la vicaría. La ceremonia se celebrará en la parroquia de San Vicente Mártir, en la localidad en la que vive, Paracuellos del Jarama.

Preysler y Vargas Llosa celebran 5 años de amor

¡Hola! incluye varias fotos de Preysler y el escritor en su primera salida tras el confinamiento, en la que han celebrado el quinto aniversario de su relación. Ella, tan impresionante como siempre, vestida con un pantalón negro y una camisa en tonos dorados con transparencias.

La pareja acudió a un restaurante a cenar con unos amigos ataviada con sus mascarillas preceptivas. Ella, a juego con su atuendo.

Jorge Javier sigue en sus trece: no hay disculpa

Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier utiliza su columna semanal en Lecturas para hablar del conflicto de la semana, aunque él mismo y su cadena se hayan empeñado ahora en minimizarlo: su salida de tono con Belén Esteban.

Y una vez más, lejos de disculparse, se ratifica en sus ideas, aunque la revista utiliza un titular que puede hacernos pensar que está arrepentido de su comportamiento: "Me da rabia haber contribuido a la crispación". Y aunque empieza escribiendo sobre su padre y lo poco que le agrada verse reflejado "en ese pronto suyo que tan poco me gustaba, Jorge reconoce que lo ocurrido, gracias a sus sesiones de terapia, "no solo no te desestabiliza, sino que te ayuda a crecer como persona".

Jorge Javier resta importancia a lo que él califica como "el incidente". Puede que Belén no piense lo mismo: "Madre mía, la gente posicionándose y lo que no sabe es que en una semana nosotros ya habremos pasado página", escribe mientras recuerda un vídeo de Youtube en el que Rajoy y Pablo Iglesias comparten risas en el Congreso.

Ana Obregón homenajea a su hijo

Las revistas en edición impresa no han llegado a tiempo de publicar las imágenes del emotivo funeral que Ana preparó este martes con mimo para despedir a su hijo Aless, fallecido el pasado 15 de mayo. En la portada de Diez Minutos vemos imágenes exclusivas de otro de los duros momentos que está viviendo la presentadora: ella y su familia acudieron al cementerio el día que el joven habría cumplido 28 años.

En las fotos, vemos a Ana depositando sobre su tumba una tarta de chocolate que era, según la revista, su favorita. Cada 23 de junio la compraba en Embassy para celebrarlo.

Cóctel de noticias

Alexia de Holanda, la revolución de palacio. La hija mediana de Guillermo y Máxima ha cumplido 15 años y ¡Hola! la felicita recordando que se trata de una joven que habla español perfectamente, es buena estudiante, ama la moda y ya apunta maneras: la han cazado fumando. La revista también recuerda que sólo tiene cuatro meses más que la infanta Leonor.

Cristiano y Georgina, los lunes al sol. La pareja ha alquilado un barco para pasar la jornada y hacerse muchos selfies y ¡Hola! retrata su jornada naviera. La revista vuelve a especular con la posibilidad de que pasen por el altar porque ella vuelve a estrenar anillo de brillantes.

Toñi Moreno sustituirá a Emma García en verano. Las revistas publican imágenes del paseo de la presentadora por su tierra, Sanlúcar de Barrameda, junto a su hija, nacida el pasado mes de enero. Lecturas asegura que ocupará la silla de Emma en Viva la Vida durante la época estival.

Vicky Martín Berrocal se muda por amor. Según ¡Hola!, la sevillana se dispone a abandonar su chalet en el barrio madrileño de El Viso para instalarse en la casa que tiene su novio en el Algarve portugués. Su relación con Joao Viegas Soares comenzó en noviembre de 2018.